Al via la manifestazione "Agosto Sanginesino" con il concerto del Francigena International Arts Festival

domenica, 5 agosto 2018, 20:50

Un percorso che continua e che si avvicina, di un pezzetto, al calcio dei professionisti. Si può infatti sintetizzare così la crescita che numerosi ragazzi amaranto, che fino alla scorsa stagione indossavano la casacca del Tau, stanno intraprendendo in giro per la Toscana e per l'Italia, forti proprio della qualità...

sabato, 4 agosto 2018, 20:46

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech: Come previsto, Playtech ha completato l’acquisto di Snaitech attraverso l’operazione pubblica di acquisto ed esce dalla borsa italiana. A questo punto Snaitech entra in una dimensione internazionale all’interno di una società presente in molte parti del mondo ed in assenza di un minimo...

sabato, 4 agosto 2018, 20:39

Unire il primo soccorso, il presidio sul territorio e l'ecologia? Ad Altopascio si può fare. Con le biciclette attrezzate, realizzate dalla Misericordia locale, sarà garantita ai cittadini, ai pellegrini della Francigena e ai turisti un pronto intervento per il primo soccorso

sabato, 4 agosto 2018, 14:13

Il Canale Nuovo, il Rio Nocella e il fosso che corre lungo il Viale Europa: sono stati questi i canali che stamani (sabato 4 agosto), nel nord del Capannorese, sono stati protagonisti della pulizia partecipata che ha visto la partecipazione attiva e l’impegno di decine e decine di volontari, sia...

sabato, 4 agosto 2018, 12:41

È convocata per il 10 settembre, ore 9 nella sala riunioni del Suap (palazzo ex Dogana, in via Cavour 64) la conferenza dei servizi in seduta pubblica del procedimento Industrie Celtex Spa per l'ampliamento dell'azienda nella zona industriale di Altopascio

sabato, 4 agosto 2018, 12:30

Lo straniero è stato sorpreso a Porcari, intorno alle 21,30 di ieri sera, mentre si aggirava con fare sospetto nella località Rughi, probabilmente in attesa di qualche “cliente” a cui doveva cedere lo stupefacente