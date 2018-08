Piana



Aperte le iscrizioni per la scuola Santa Zita di Altopascio

venerdì, 24 agosto 2018, 10:22

Restano aperte fino a venerdì 31 agosto le iscrizioni alla scuola dell’infanzia paritaria Santa Zita di Altopascio. Una realtà storica del territorio, dalla quale sono passate generazioni di altopascesi, che offre, grazie alle numerose agevolazioni previste, una soluzione molto importante per le famiglie.

La scuola Santa Zita rappresenta infatti una valida alternativa rispetto al lasciare i bambini a casa, o magari in attesa nelle liste degli istituti comunali: è noto, infatti, che i primi anni di vita rappresentino un momento cruciale nello sviluppo di un bambino e possano avere ricadute molto significative sulle sue future capacità di apprendimento nonché sulle abilità relazionali. È fondamentale, quindi, che i bambini della fascia d’età compresa tra i 3 e i 5 anni possano frequentare la scuola dell’infanzia con tutte le ricadute positive che questo comporta.

L'istituto, l'unico paritario del comune di Altopascio, gestito dalla cooperativa La Luce, che vanta una lunga esperienza nel settore dei servizi per l'infanzia, offre numerose possibilità, grazie anche alla presenza di un ampio giardino: dalla musica al disegno, dalla scienza all’educazione all’ambiente e al riciclo, senza tralasciare l’insegnamento del linguaggio verbale e non verbale e di tutti gli altri aspetti fondamentali per lo sviluppo del bambino anche dal punto di vista relazionale. La struttura si trova vicino al centro storico, è molto curata e offre ai genitori la possibilità di accogliere i bambini fino alle 18.30. Per questo motivo, infatti, sono previste diverse rette (235 euro dalle 7,30 alle 18,30; 200 euro dalle 7,30 alle 16,30; 190 euro dalle 7,30 alle 14,30; 160 euro 7,30 alle 12) e anche diverse agevolazioni, grazie ai contributi regionali, con appositi voucher, e a quelli comunali: l'amministrazione D'Ambrosio ha tutta l'intenzione di supportare l'istituto e le famiglie che decideranno di iscrivere qui i propri figli.

Per chiedere ulteriori informazioni o per visitare la scuola è possibile telefonare al numero 342.5966548 (Annalisa).