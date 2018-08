Piana : capannori



Assi viari, Menesini insorge contro Baccelli e Tambellini

martedì, 7 agosto 2018, 14:55

È polemica dentro il Partito Democratico sui futuri assi viari. Con un lungo post su Facebook, il sindaco di Capannori Luca Menesini attacca l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il consigliere regionale Stefano Baccelli e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini che in un recente incontro hanno fatto il punto sulla realizzazione dell'opera.

"È inutile - scrive Menesini - c'è una fetta di Partito Democratico incapace di dialogare, di ascoltare, di comportarsi in modo corretto. Se non sei allineato cercano sempre di farti fuori e adesso questa operazione è in atto sugli assi viari nei confronti di Capannori, unico territorio che ha detto "si all'opera ma solo con le indispensabili modifiche che la rendono un'opera in sintonia con la Piana, perché il progetto come concepito quattro anni fa da Anas squarcia completamente il territorio e nemmeno serve le aziende della Piana e non libera Marlia e tutto il viale Europa dai Tir". Sarà per paura della posizione del sottoscritto che l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il consigliere regionale Stefano Baccelli e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini si sono visti su questo tema escludendo Capannori e anche i Comuni di Porcari e Altopascio, anche loro firmatari dell'accordo sul sistema tangenziale, sebbene non direttamente interessati dall'asse nord-sud e quello est-ovest e ovest-est. Perché hanno paura di me? Perché in 4 anni - si, 4 anni! - sono ancora lì con lo stesso progetto, senza modifiche e che quindi sciupa il territorio senza liberare Capannori e i suoi centri abitati dai camion".

"Infatti, ecco le domande a cui voglio risposte precise - prosegue il sindaco -: 1) Si tiene conto delle prescrizioni della Via e dell'inchiesta pubblica, ribadite dalla Provincia anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? Questo vuol dire: le aziende di Marlia e San Pietro a Vico avranno collegamento con assi viari? O i loro mezzi (che sono centinaia) che passano ogni giorno continueranno a intasare il Viale Europa? 2) L'asse nord-sud sarà a raso come richiesto dalla Via e dall'inchiesta pubblica o sarà una trincea di 5 metri che taglia in due la Piana con effetti devastanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico come già era nella progettazione preliminare? 3) La zona dei laghetti di Lammari come sarà tutelata? Quali opere compensative rispetto al rumore e ad altri aspetti ambientali e paesaggistici sono previste (nel preliminare non c'era previsto praticamente niente)? 5) Dalla rotonda di Antraccoli l'accesso al l'autostrada sarà tramite via Domenico Chelini in Capannori o sono accolte le richieste del Comune (coerentemente anche con l'inchiesta pubblica) e quindi il collegamento sarà tramite il Pip di Carraia? 6) Il sistema tangenziale potrà essere realizzato nella sua interezza? Abbiamo detto più volte che senza questa garanzia i lavori non possono partire".

"Sono passati 4 anni da quando Anas venne a presentare i progetti preliminari - ricorda Menesini - calando dall'alto un progetto devastante, da me definito un "troiaio". Ci sono voluti 4 anni per non cambiare niente? Complimenti!!! I progetti così importanti non si fanno dai palazzi romani, e nemmeno fiorentini, senza conoscere minimamente una realtà territoriale e come ci vivono le persone. La Piana di Lucca va rispettata nella sua totalità, Capannori non ha cittadini di seconda categoria. Ma di fatto oggi ci è stato detto questo, da questi 'potenti' della politica che si sono dimenticati che cosa sia la relazione con i cittadini. Io sono diverso, io non me la sono scordata e la pratico ogni giorno. Per cui dico di nuovo che il sistema tangenziale ci vuole ma fatto bene, nella sua interezza e con le modifiche richieste negli atti. Se così non sarà, per passare da Capannori mi dovrete asfaltare".