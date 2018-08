Piana : capannori



Assi viari, Pd di Marlia: "Regione ed Anas accolgano le modifiche al progetto e rassicurino i cittadini"

venerdì, 17 agosto 2018, 14:46

“La Regione Toscana ed Anas assumano al più presto una posizione di responsabilità e rassicurino i cittadini sulla realizzazione dell'Asse nord-sud con le modifiche al progetto proposte da Menesini; modifiche che rimangono indispensabili per liberare in modo definitivo i centri abitati dal traffico pesante e, quindi, per garantire la reale utilità dell'opera”.

Così, dopo il clima infuocato degli ultimi giorni, interviene sulla questione il Circolo Pd di Marlia, la frazione del capannorese da anni costretta a convivere, tra residenti esasperati, con il transito dei mezzi pesanti e che più trarrebbe benefici dalla realizzazione del sistema tangenziale.

“L’esclusione del Sindaco di Capannori e Presidente della Provincia, Luca Menesini, dal tavolo regionale sugli Assi Viari ha rappresentato una scorrettezza istituzionale ed una brutta pagina di politica, a cui chi ha sbagliato deve trovare in fretta una soluzione” - continuano dal Circolo Pd. “Auspichiamo che sia convocato al più presto un tavolo in Regione con il coinvolgimento di tutti i soggetti e gli enti interessati dalla realizzazione dell'opera e che siano fornite ai cittadini le dovute rassicurazioni sull'accoglimento delle modifiche progettuali. Questo è quanto chiediamo a maggior ragione dopo i drammatici fatti di Genova: non possiamo permetterci - continuano dal Circolo di Marlia - che un'infrastruttura così impattante venga realizzata senza tener conto di tante fragilità e necessità del nostro territorio e senza porre fine una volta per tutte ai decennali problemi della Piana di Lucca legati al transito dei mezzi pesanti”.

La preoccupazione è proprio che il mancato coinvolgimento di Capannori al tavolo regionale comporti il rigetto delle modifiche e correzioni al progetto richieste da Menesini sin dal 2014.

Oltre alle garanzie sulle realizzazione dell'intero sistema tangenziale, il primo cittadino di Capannori, forte dei risultati dell'inchiesta pubblica, chiede ad Anas di modificare il progetto preliminare dell'Asse nord-sud: l'obiettivo è introdurre un un nuovo punto di accesso al tracciato nella zona industriale di San Pietro a Vico, nonché la mitigazione e riduzione dell’impatto ambientale dell’opera, limitando le sopraelevate e approntando specifiche tutele paesaggistiche per la zona dei laghetti di Lammari.

“Da parte nostra ribadiamo il pieno sostegno all’opera, che resta l’unica strada percorribile per liberare il centro di Marlia dalla morsa del traffico pesante. Vogliamo però che gli assi siano effettivamente risolutivi. E condizione imprescindibile per l'utilità del sistema tangenziale è che nel progetto definitivo sia introdotto un accesso all'asse nord-sud nella zona industriale di San Pietro a Vico: non c'è altro modo per impedire il continuo transito dei tir da Viale Europa e Via Masini, che altrimenti continuerebbero ad essere l'unica via percorribile per raggiungere le cartiere e le industrie di Marlia”.

Al centro delle richieste del Circolo pd anche l'installazione dei varchi telematici su Viale Europa.

“In attesa delle dovute rassicurazioni e novità positive sul progetto degli assi viari, chiediamo all’amministrazione comunale di sollecitare il Ministero delle infrastrutture ad accelerare il percorso di autorizzazione per l'installazione dei varchi telematici su Viale Europa: si tratta di uno strumento fondamentale per il controllo - e quindi il rispetto - del divieto di transito a fasce orarie tutt'ora in vigore per i mezzi pesanti”.