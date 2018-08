Piana



Assi viari, per Forza Italia Menesini deve lasciare il PD

giovedì, 9 agosto 2018, 17:15

Il direttivo comunale e il gruppo consiliare di Forza Italia Capannori interviene sulle polemiche di questi giorni, a proposito degli assi viari. Gli esponenti azzurri sfidano il sindaco Menesini a lasciare il PD dopo gli attacchi che ha rivolto al proprio partito.



"Dopo anni di annunci, ritardi e slittamenti si svolge una riunione tecnica alla quale partecipano: l'assessore regionale Ceccarelli (Pd), il sindaco di Lucca Tambellini (Pd), il consigliere regionale

Baccelli (Pd) e gli assessori di Lucca Bove e Mannini (entrambi Pd) - esordisce il comunicato stampa di Forza Italia -. All'ordine del giorno il cronoprogramma per l'apertura dei cantieri del nuovo sistema tangenziale. Finalmente verrebbe da dire; peccato che all'incontro non abbia partecipato il sindaco di Capannori e presidente della provincia Luca

Menesini (Pd), e che gran parte del nuovo tracciato insista proprio sul suo territorio, quello capannorese".

"Uno sgarbo istituzionale inaudito - attacca Forza Italia - non solo nel metodo ma anche nel merito, visto che Menesini chiede da anni 4 , modifiche al progetto importanti e su cui anche noi eravamo sostanzialmente d'accordo. Uno sgarbo che mette a rischio la realizzazione del progetto e la sua

sostenibilità ambientale e sociale. Il mistero si infittisce se si pensa che il grande escluso e sconfitto

da questo accordo è stato uno dei più grandi sostenitori delle campagne elettorali di Tambellini al comune di Lucca e di Baccelli in parlamento. Ricordiamo inoltre che Bove, fino a pochi mesi fa, era suo assessore nel nostro comune".



"Dopo tale episodio - prosegue la nota -, il sindaco tenta maldestramente di fare "chiarezza" con una serie di dichiarazioni in cui denuncia che una parte

del Pd (quella da lui sostenuta e per cui ha fatto campagna elettorale) che non vuole ascoltare i territori e che per questo lo avrebbe escluso dall'incontro. Tuoni e fulmini contro il suo partito, o meglio contro la sua parte migliore che nel frattempo è diventata la peggiore. Conclude poi con

una pessima frase : "per andare avanti dovranno asfaltarmi". Evidentemente un refuso della sua appartenenza renziana".



"Adesso più che mai c'è da essere preoccupati per lo sviluppo di Capannori - accusano gli azzurri - chiuso in una morsa di beghe interne, di sgarbi, di reazioni

scomposte e scontri all'interno del Pd. Una parte dello stesso che vorrebbe andare avanti senza ascoltare i territori ed il sindaco del secondo comune della piana che minaccia, con aria di ripicca, di mettersi davanti alle ruspe. Nel frattempo i cittadini continuano ad

aspettare che qualcosa si muova senza sapere cosa accadrà. La situazione ormai assume i caratteri della gravità e dell'urgenza e Menesini non può cavarsela scaricando la colpa sul partito di cui fa parte. Serve un assunzione di responsabilità e un atto di coraggio che faccia finalmente chiarezza e che liberi il territorio dalla morsa imposta dal Partito Democratico".



"Se davvero le sue parole sono sincere e le sue idee diverse dalla linea del partito, non vi è altra soluzione che restituire la tessera e fare le proprie battaglie da sindaco libero. Diversamente saremmo costretti a constatare che le promesse erano solo prese in giro , che i cittadini capannoresi sono stati deliberatamente

ingannati e che tutto all'interno del Pd fosse già deciso. In tal caso sarebbe lo stesso sindaco a dover dare le dimissioni. Perciò riferisca al più presto in consiglio comunale e chiarisca la sua posizione in

merito. Noi continueremo ad impegnarci affinché Capannori abbia una nuova viabilità, sostenibile con il suo territorio" conclude la nota.