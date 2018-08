Piana



Assi viari, Scannerini (Forza Italia) contro il Pd

giovedì, 23 agosto 2018, 18:11

Continua a far discutere la polemica sugli assi viari tra il sindaco di Capannori Luca Menesini e la regione. Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Matteo Scannerini, segretario provinciale dei giovani di Forza Italia e membro del direttivo di Capannori del partito azzurro.

"Il Pd di Marlia nei giorni scorsi ha emesso un comunicato stampa che riprende la vicenda dell'esclusione di Menesini dal tavolo degli assi viari - esordisce Scannerini -. Partiamo dalla fine. Ovvero dalla richiesta di introduzione dei varchi per il senso unico alternato dei tir. Chiedono al ministero dei trasporti di intervenire. Il comune dice di aver inoltrato la domanda da tempo. Ma fino a 3 mesi fa il ministro dei trasporti era Graziano del Rio. Ministro pd. Inoltre è stato più volte dimostrato che quando un sindaco vuole una cosa la ottiene, se semplice come un intervento del genere. Basta insistere con chi di dovere. Tutto ciò quindi sembra ridicolo ma non ci sorprendiamo più".



"Si ribadisce poi la gravità dell'esclusione del sindaco di Capannori - prosegue il giovane di FI - dal tavolo nominato all'inizio. Anche qui ci chiediamo? Perché citare nuovamente una vicenda, esclusivamente interna ad un partito (la riunione era composta da tutti amministratori pd, dal comune di Lucca alla regione Toscana), sulla stampa. Risolvete i vostri dissidi interni e portate le soluzioni! Possibile che dopo trent'anni si minaccia di far saltare un progetto per una faida personale? Tutto ciò è talmente assurdo che sembra quasi fatto apposta. Non è un mistero che molti esponenti del partito democratico siano sempre stati contrari a prescindere da modifiche o meno. Speriamo ovviamente che non sia così".

"Per questo auspichiamo che venga fatta presto chiarezza e che si ricominci a gestire la cosa pubblica come si deve, lasciando fuori le questioni personali fra sindaci ed ex candidati alle politiche che non

hanno avuto successo" conclude Scannerini.