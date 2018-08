Piana



Auto contro camper, cinque feriti a Porcari

domenica, 26 agosto 2018, 09:46

di eliseo biancalana

Brutto incidente a Porcari, all'altezza della rotonda dell'Esselunga. Un'auto si è scontrata con un camper e nell'urto sono rimaste ferite cinque persone: l'automobilista e i quattro che viaggiavano sul camper.



L'incidente è avvenuto intorno alle 20.45. Sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e tre ambulanze (Croce Verde Lucca, Croce Verde Porcari e Misericordia). I feriti hanno riportato lesioni di diversa entità, una donna è stata portata in ospedale in codice rosso.



Sul posto anche i carabinieri, per accertare la dinamica del fatto.