Bandoni risponde a Marchi: "Nel 2018 molti investimenti su tutto il territorio"

giovedì, 30 agosto 2018, 11:53

“Ingenti investimenti in sicurezza stradale, manutenzioni straordinarie, piste ciclabili e scuole. Inoltre il rifacimento della piscina e l’ottenimento del finanziamento Cipe per realizzare la Cittadella dello sport dove si trova lo stadio di Capannori. Forse il consigliere Marchi non sa, oppure finge di non sapere visto che è anche membro della commissione lavori pubblici, ma l’amministrazione comunale nel 2018 ha compiuto e programmato molti investimenti su tutto il territorio e quelle elencate sono solo alcune delle categorie degli interventi".



Pronta la risposta dell’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni al consigliere comunale Giovanni Marchi che aveva attaccato la giunta soprattutto sui lavori di ristrutturazione della piazza Aldo Moro.



"A queste vanno poi - continua - vanno aggiunte le opere compiute fin dall’insediamento del sindaco Menesini. Siamo infatti convinti che anche il più piccolo lavoro pubblico dia un contributo importante per la valorizzazione di un paese e l’accrescimento del senso di appartenenza a una comunità. Allo stesso modo riteniamo fondamentale un’azione di ricucitura della nostra città grazie a un piano omogeneo che interessi le frazioni dell’area centrale del territorio, che storicamente hanno subito un’urbanizzazione che ha causato delle criticità. Punto di partenza di questa azione è la piazza Aldo Moro di Capannori, dove ha sede il Municipio, la casa di tutti i cittadini. Quelli che partiranno fra pochi giorni sono lavori che trasformeranno un parcheggio per auto in un luogo dove i cittadini potranno socializzare, rilassarsi e leggere un libro, oppure partecipare a uno degli eventi che il Comune o le associazioni potranno organizzarvi".



"Siamo sempre stati trasparenti sugli importi dell’opera - conclude -: l’importo dei lavori aggiudicati è di un milione e 650 mila euro di cui 600 mila euro grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per realizzare l’intervento abbiamo acceso un muto della durata di 20 anni, e non di quasi tre decenni come affermato dal consigliere. Abbiamo potuto accedere a tale forma di finanziamento grazie a un bilancio solido, che continuerà a esserlo anche in futuro, consentendoci di compere quei molteplici investimenti che ricordavo prima. Tutti i paesi sono importanti: lo stiamo dimostrando con fatti concreti”.