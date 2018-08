Piana



Capannori, attivo un servizio gratuito di accoglienza per gli anziani contro il caldo

venerdì, 3 agosto 2018, 12:13

A fronte dell'aumento delle temperature l'amministrazione comunale ha istituito per il mese di agosto un servizio gratuito di accoglienza cui possono rivolgersi gli anziani e in particolare quelli soli o che si trovano in situazioni di difficoltà. Il servizio offre la possibilità di essere ospitati durante la giornata in strutture assistite con locali climatizzati gestite da associazioni di volontariato del territorio.

"Con questa iniziativa vogliamo dare un sostegno concreto nel periodo più caldo dell'anno alle persone anziane del nostro territorio e in particolare a quelle che vivono da sole e non hanno la possibilità di avere locali climatizzati, che sono le più esposte ai disagi causati dalle alte temperature. - spiega l'assessore alle politiche sociali Lia Miccichè. Diamo infatti la possibilità a questi cittadini di trascorrere le ore più calde della giornata in ambienti climatizzati e in compagnia seguiti da volontari. In alcuni casi è anche possibile usufruire del pasto".

Il servizio di accoglienza è rivolto a tutti gli anziani del territorio che rappresentano una fetta consistente della popolazione: le persone con età superiore ai 65 anni sono infatti circa il 24% della popolazione, quelle con età superiore ai 75 anni circa il 12%. Per accedere al servizio è sufficiente mettersi in contatto con la polizia municipale di Capannori chiamando il numero 0583 429060 tutti i giorni feriali dalle 8 alle 19 e la domenica e festivi dalle 13 alle 19. Il personale provvederà ad attivare le procedure necessarie a prendere in carico la richiesta.