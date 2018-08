Piana : capannori



Capannori, si apre una voragine in pieno centro

lunedì, 6 agosto 2018, 14:37

di eliseo biancalana

Una voragine nella strada a cielo aperto, nel piano centro di Capannori. La buca si è aperta oggi intorno all'una e mezzo in via Carlo Piaggia, davanti alla chiesa. Fortunatamente nessun veicolo è stato danneggiato. La situazione sta creando disagi ai commercianti e ai residenti che si trovano lungo la via. Sul posto sono intervenuti i tecnici del comune e la municipale che ha chiuso la strada.

Gli operai del comune hanno transennato la buca, sotto la quale si vedono scorrere le acque delle fognature. Dalla voragine fuoriescono cattivi odori.

Di recente, il comune di Capannori aveva annunciato l'inizio dei lavori di Acque spa per il risanamento della fognatura nel centro di Capannori. Per questo era già stata chiusa la vicina via dei Babbi.

"Il problema delle cattive condizioni in cui versano le fognature nella zona è noto da tempo - spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni - tant'è che per risolvere la criticità da alcune settimane sono in corso lavori per il risanamento della condotta fognaria nella vicina via dei Babbi e prossimamente l'opera di risanamento è in programma proprio in via Carlo Piaggia. In base a quanto accaduto potrebbe essere modificato il cronoprogramma dei lavori".