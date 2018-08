Ciclismo ed enogastronomia: al via 'La Vinaria'

Altri articoli in Piana

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:16

Si conclude in grande stile ad Altopascio la programmazione della seconda edizione di "Arena Puccini", l'appuntamento con il cinema sotto le stelle promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il cinema-teatro "G. Puccini"

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:10

"È un onore avere nel nostro comune imprenditori che io definisco illuminati, persone che hanno sempre messo al centro la fabbrica, il lavoro e di conseguenza l'uomo e l'ambiente". E' quanto ha sostenuto il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari nell'incontro che si è tenuto martedì 21 agosto al Caffè della...

martedì, 21 agosto 2018, 17:44

E' scoppiato intorno alle 16.30 in via Torino all'incrocio con corte Marchetti: a fuoco un'ampia zona di terreno. L'incendio pare essere scoppiato dal ciglio della strade e le fiamme si sono propagate velocemente, grazie al vento, anche al giardino di una casa abbandonata da anni

martedì, 21 agosto 2018, 15:03

A Capannori i voli in mongolfiera diventano accessibili a tutti. Per la prima volta la Festa dell'Aria, manifestazione a ingresso gratuito dedicata al volo in programma dal 4 al 16 settembre all'aeroporto di Capannori a Tassignano, permetterà alle persone con disabilità di alzarsi in cielo

martedì, 21 agosto 2018, 10:19

Un 22enne domiciliato ad Altopascio ed una 32enne residente a Pistoia, entrambi nomadi, con vari precedenti di polizia a loro carico per reati contro il patrimonio, sono stati trovati in possesso di forbici da elettricista e punte di trapano, in genere strumenti utilizzati dai topi d’auto per forzare le serrature

lunedì, 20 agosto 2018, 21:31

Interventi di pulizia e bonifica da materiale edile abbandonato lungo strada e pulizia delle banchine dagli oggetti lanciati dalle auto in corsa