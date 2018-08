Piana



Concerto d'estate della filarmonica "Gaetano Luporini" di San Gennaro

martedì, 7 agosto 2018, 11:07

Come accade ormai da diversi anni, la Filarmonica "Gaetano Luporini" di San Gennaro organizza anche per il 2018 il "Concerto d'Estate" che quest'anno ha per sottotitolo I solisti della Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro per la presenza di alcuni brani che prevedono l'impiego di parti solistiche.

Il concerto, ad ingresso libero, patrocinato dal Comune di Capannori, sarà diretto dal Maestro Giampaolo Lazzeri e si svolgerà a San Gennaro giovedì 9 agosto alle ore 21.15 in un luogo suggestivo come il piazzale antistante la Pieve Romanica, unanimemente riconosciuta come una tra le più importanti, dal punto di vista storico ed architettonico, della provincia di Lucca.

L'intento della Filarmonica è quello di regalare una bella serata agli abitanti di San Gennaro, a quelli dei paesi limitrofi e a tutti coloro che vorranno partecipare, oltre che ai turisti che negli ultimi anni scelgono sempre più spesso le colline capannoresi per le loro vacanze, riconoscendo la bellezza di questi luoghi.

Il programma del concerto: J. De Haan – Concerto d'amore; E. Morricone – The Mission "Gabriels Oboe"; Piazzolla – Oblivion; E. Morricone – Per un pugno di dollari; K. Gable – Celtic Flutes; J. De Haan – Virginia; D. Stratford – Spirituals Moments.

La Filarmonica "Gaetano Luporini" è attiva da 124 anni (fu fondata infatti il 13 marzo 1894) e negli ultimi venti anni è stata protagonista di importanti e innovative iniziative. Ricordiamo la partecipazione sul set del film "Il Paradiso all'improvviso" di Pieraccioni, la realizzazione della "Buona Novella" di Fabrizio De Andre' con Davide Riondino, i numerosi concerti di Natale ed estivi con artisti di fama anche internazionale quali Cheryl Porter, Amii Stewart, Andrea Celeste, Antonella Ruggiero, Kimberly Ann Covington, Neja, Ivana Spagna, Andrea Tofanelli, Mariella Nava. Ed inoltre i concerti di Pasqua in San Francesco a Lucca con musiche di compositori quali Lorenzo Maria Falduti, Lorenzo Perosi e Giovan Battista Pergolesi, la realizzazione in forma di concerto della Divina Commedia di Marco Frisina e la realizzazione completa dell'opera "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni.