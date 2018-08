Piana



Dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria riaprono la fonte Perfido a San Colombano e la fonte Polla del Cane a Camigliano

giovedì, 2 agosto 2018, 14:37

Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria su alcune fonti de 'La Via dell'Acqua', il percorso creato dall'amministrazione comunale per valorizzare le migliori acque sorgive presenti nel territorio comunale attraverso la loro messa a disposizione dei cittadini residenti e dei visitatori. Oltre ai periodici controlli chimici dell'acqua che vengono effettuati quattro volte l'anno, in questo periodo si stanno eseguendo alcuni lavori per migliorare l'efficienza ed il decoro di alcune fonti. Proprio in questi giorni dopo la ripulitura delle vasche è stata riaperta la Fonte Perfido in via del Giardinetto a San Colombano, mentre domani (venerdì) dopo un analogo intervento sarà riaperta anche la fonte 'Polla del cane' a Camigliano.

“Il progetto ‘La via dell’acqua’ ci ha permesso di rendere più fruibile ai cittadini l’acqua, un bene di cui il nostro territorio è particolarmente ricco – dichiara l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi-. Sono tante le persone che quotidianamente si approvvigionano di acqua alle fonti, che fanno parte di questo percorso, acqua di qualità e continuamente controllata dal punto di vista microbiologico grazie anche alla presenza di raggi ultravioletti. E' quindi nostra cura mantenerle efficienti ed in buono stato. Per questo eseguiamo controlli periodici di verifica ed interveniamo con lavori di manutenzione straordinaria laddove necessario. Vorrei sottolineare l'importante aspetto ambientale che riveste la Via dell'acqua, perchè permette ai cittadini

di fare un minore ricorso alle bottiglie di plastica, che spesso vengono utilizzate come ‘usa e getta’, favorendo quelle di vetro”.

Tutte le fonti de La Via dell'acqua:

Zona sud-Compitese: Chiattino, Guamo;Al Fattore, Colognora di Compito;Capo di Vico, Sant'Andrea di Compito; Piturnella, Massa Macinaia; S. Pierino, S. Giusto di Compito; L'Agostina, Pieve di Compito; Ponte alle Corti, Pieve di Compito; Ravano, Castelvecchio di Compito; La Pollina, Ruota.

Zona nord collinare: Pollastrini, San Martino in Colle; Finetti, Gragnano; Polla del Cane, Camigliano; Perfido, San Colombano; Marzocco, Matraia.

Sull'app myCapannori (applicazione gratuita del Comune di Capannori) è possibile visualizzare la geolocalizzazione di tutte le fonti.