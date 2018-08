Piana : capannori



Festa dell’Aria 2018: mongolfiere, alianti e aerei protagonisti a Capannori

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:00

di giulia del chiaro

Torna, sempre più inclusiva e ricca di novità, la Festa dell’aria all’aeroporto di Capannori che, dal 4 al 16 settembre, offrirà un programma ricco di eventi, completamente gratuiti, che oltre alle attività legate al volo proporrà, a corredo, una serie di spazi come la cittadella del gusto ed il villaggio della Protezione Civile.

A presentare la manifestazione, promossa dal comune di Capannori in collaborazione con la regione Toscana, l’Aero Club Lucca, l’ Aero Club d’Italia, l’Aeroclub volovelistico toscano, la scuola paracadutismo Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, erano presenti, questa mattina al comune di Capannori, l’assessore al turismo, Serena Frediani, il presidente dell’Aero Club Lucca, Alfredo Vannini, il rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Andrea Salani, il segretario della Strada del vino e dell’olio Lucca, Montecarlo e Versilia, Fabio Tognetti, il comandante della polizia municipale di Capannori, Debora Arrighi, la prima donna pilota di mongolfiere e organizzatrice dell’evento per il settore aerostatico, Maria Chiara Cremoni, l’artista di Pietrasanta, Alberto Magnolfi, e due rappresentanti degli sponsor: Rossano Bocelli di Cir Food e Cristiana Ragoni della Banca di Credito cooperativo di Pescia e Casina.

“Un’appuntamento storico per il comune con cui Capannori conferma la propria vocazione di città inclusiva – ha affermato l’assessore al turismo Serena Frediani – infatti quest’anno abbiamo voluto arricchire l’evento rendendolo accessibile a tutti introducendo misure volte a permettere la partecipazione alle attività anche a persone con disabilità. Aver abbattuto queste barriere rappresenta un elemento di pregio per la manifestazione accrescendone le capacità attrattive”. La grande novità di quest’anno, appunto, è l’introduzione di uno speciale pallone aerostatico, dotato di un cesto con rampa di accesso, che permetterà anche a persone con disabilità, o difficoltà motorie, di alzarsi in cielo per provare l’ebrezza del volo in mongolfiera. L’appuntamento con il volo vincolato per tutti in mongolfiera, evento di punta della manifestazione, è in programma per domenica 9 settembre, dalle 19, e non richiede alcuna prenotazione.

“Un evento unico ed importante, a livello nazionale, perché non esiste altrove un’iniziativa capace di unire campionati e trofei di discipline legate al volo così diverse” ha fatto notare Vannini. La manifestazione, infatti, sarà suddivisa in quattro diversi momenti di gara: il 21°Campionato di volo in mongolfiera dal 4 all’8 settembre, il Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori dal 7 al 9 settembre, il Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante dal 7 al 9 settembre, che vedrà anche il ricorso ad un aliante modificato per permettere la partecipazione di un concorrente disabile, e il Campionato italiano di acrobazia a motore, dal 14 al 16 settembre che, per la 4^ edizione, prevedrà la partecipazione di 19 piloti suddivisi in cinque specialità.

Accanto agli eventi legati al volo sono previste una serie di iniziative capaci di attrarre tutta la famiglia: l’allestimento della Cittadella del gusto, un’area enogastronomica a cura di associazione Strada dell’olio e del vino Lucca – Montecarlo – Versilia e FISAR delegazione Lucca e Garfagnana , durante le giornate di sabato 8 e domenica 9, che, ha sottolineato Tognetti, “dalla prima edizione si propone come momento relax per i visitatori”; la serata di sabato 8 che, dalle 21, vedrà il Balloon Glow, uno spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere, e, a seguire, lo show e dj set del Circo Nero; l’esposizione delle opere d’arte di Magnolfi a forma di mongolfiera, realizzate con lampadine, che, da quest’anno, creeranno un’atmosfera del tutto nuova ed affascinante grazie alla pittura delle lampadine dall’interno con vernici fluorescenti; le esibizioni di Raffaele Benetti, recordman di velocità in paramotore, sabato 8 e domenica 9.

Un’altra novità dell’edizione 2018 è il villaggio delle associazioni della Protezione Civile, allestito per tutta la giornata di sabato 8, con spazi dedicati a dimostrazioni e stand informativi. “Quest’area – ha spiegato Arrighi – ha come scopo quello di promuovere le attività fatte sul territorio per dare, alle associazioni presenti, maggiore visibilità ed accrescere il numero dei volontari”.

Per la manifestazione verranno allestite aree parcheggio gratuite in zone limitrofe all’aeroporto e saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità, come l’introduzione del senso unico in direzione sud di via del Casalino, opportunamente segnalate sul posto. Per la serata di sabato 8 settembre sarà attivato un servizio navetta gratuito che coprirà il tratto che va dall’area Pip di Carraia (via Tazio Nuvolari) all’aeroporto di Capannori.

Maggiori particolari ed il programma dettagliato della manifestazione sono disponibili sul sito web dedicato, www.flyairevents.org, o sulla pagina facebook ufficiale “Festa dell’aria”.