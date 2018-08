Piana



Festival del Cinema di Venezia, due stilisti altopascesi curano i capelli delle star

sabato, 18 agosto 2018, 09:44

E' stata affidata al salone di bellezza di Luca Piattelli e della moglie Katia Carmignani la cura delle acconciature degli attori e delle attrici che parteciperanno alla 75^ edizione del Festival del Cinema di Venezia, in programma dal prossimo 29 agosto all'8 settembre. Inutile sottolineare la grande soddisfazione di Luca e Katia, stilisti altopascesi chiamati a un compito di grande responsabilità ma che li gratifica del lavoro svolto in questi anni, compresi i molti premi relativi al salone e ai suoi risultati.



"La notizia è giunta inaspettata e ci ha riempito di gioia – hanno commentato a caldo Luca Piattelli e Katia Carmignani dal loro salone di Chiesina Uzzanese-. Si tratta di un compito molto impegnativo che certifica la grande qualità raggiunta dal nostro salone di bellezza e da quanto realizzato in questi ultimi tempi. Sicuramente ha pesato anche l'ottima figura e i tanti riscontri avuti dopo la nostra serata a Milano da Just Cavalli. Ora abbiamo qualche giorno per "rimetterci" dall' emozione e poi prepareremo questa trasferta veneziana per uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per quella che viene definita la settima arte. Certo sarà bellissimo vedere sfilare gli attori e le attrici sul tappeto rosso del Festival e sapere che abbiamo contribuito alla loro bellezza. La nostra chiamata è anche un importante stimolo per chi frequenta la nostra Academy. Nonostante non si operi a Milano o nei luoghi sacri dell'alta moda, abbiamo avuto la nostra grande opportunità".



La loro base operativa durante il Festival sarà l'Area Luxury in pieno stile hollywodiano dove passerà tutto il jet set cinematografico internazionale e non solo, visto che il carnet degli inviti è decisamente ricco con Lady Gaga, Ryan Gosling, Emma Stone, Bradley Cooper e altri nomi che si aggiungeranno all'ultimo momento per comporre il solito, grande elenco di celebrità che animeranno l'edizione 2018 di una rassegna che unisce, come sempre, l'arte al gossip e allo spettacolo.