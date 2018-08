Fino a mille euro di contributi per smaltire l'amianto nelle abitazioni

Altri articoli in Piana

martedì, 14 agosto 2018, 15:10

Sono 12 le strade inserite nel nuovo Piano di Azione relativo all’inquinamento sulle strade principali di competenza provinciale elaborato dalla Provincia di Lucca nel recente aggiornamento al 2018 collegato al decreto deliberativo firmato in questi giorni dal presidente Luca Menesini

martedì, 14 agosto 2018, 10:42

Arena Puccini, il cinema all'aperto in piazza Ospitalieri, si prepara al gran finale con la proiezione di due prime visioni assolute. Dopo il grande successo di pubblico delle scorse settimane la programmazione prosegue fino al 21 agosto con "Ant Man and the Wasp", in prima visione

martedì, 14 agosto 2018, 10:40

250 studenti per le masterclass del Francigena International Arts Festival. Lardieri: "Promuoviamo il turismo culturale di altissimo livello"

lunedì, 13 agosto 2018, 18:21

Un incendio è scoppiato oggi in località Cerro ad Altopascio. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di oggi e le operazioni di bonifica sono ancora in corso

lunedì, 13 agosto 2018, 16:01

Nella nuova sede di via stradone sara' disponibile uno spazio polivalente per iniziative istituzionali. Menesini: “Una realtà che svolge un importante ruolo in ambito socio-sanitario per la comunità capannorese”

lunedì, 13 agosto 2018, 15:57

Suonano a festa le campane di Vorno in queste sere di metà agosto. Ci si prepara nella preghiera al “Festone”: quest’anno ricorre infatti la triennale delle celebrazioni in onore dell’Assunzione in cielo della Madonna