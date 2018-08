Piana : altopascio



Gigi Simoni inaugura la nuova stagione del Tau Calcio Altopascio

giovedì, 9 agosto 2018, 16:13

Sarà una vera e propria festa dello sport quella che mercoledì 29 agosto segnerà l'inizio della stagione 2018/2019 del Tau Calcio Altopascio. Una festa per i tifosi, per le famiglie, per gli atleti e anche per il popolo interista, visto che sarà proprio Gigi Simoni, ex allenatore nerazzurro, uno dei mister più amati e apprezzati di sempre, il testimonial di eccezione di questo vernissage riservato a tutta la società del Tau, dalla prima squadra al Centro di formazione Inter di Altopascio, dagli Academy, di Badia Pozzeveri e di Lucca, alla Scuola Calcio Inter.

La cerimonia si aprirà alle 18.30 allo stadio comunale di Altopascio, con la presentazione, aperta al pubblico, del libro "Simoni si nasce", scritto a tre mani da Luca Carmignani, Luca Tronchetti e Rudi Ghedini, in omaggio alla lunga carriera di Gigi Simoni.

E sarà proprio Simoni a raccontare, attraverso questo libro-biografia, la sua avventura umana e professionale. A fare gli onori di casa, il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, e Antonello Semplicioni e Manuel Vellutini, rispettivamente presidente e vicepresidente del Tau. Sul palco, insieme al mister, ci saranno gli autori Tronchetti e Carmignani e alcuni ex giocatori, oggi legati al Tau, che in passato furono allenati proprio da Simoni.

A seguire, per suggellare il rapporto pluriennale fra Tau Calcio e Inter, tutto improntato alla qualità e alla crescita di tecnici e ragazzi, Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile della società milanese, illustrerà gli obiettivi e le strategie sui quali, per la prossima stagione calcistica, sarà improntata l'attività della squadra nerazzurra e, ovviamente, del Tau Calcio.

Chiuderà la serata la presentazione di tutte le squadre che compongono l'Asd Tau Calcio Altopascio: Centro di Formazione Inter, Academy Tau Badia Pozzeveri, Centro sportivo "S.Vignini", Scuola Calcio Inter, Lucca Academy Tau, per un totale di 500 tesserati.

BOX GIGI SIMONI. Oltre 60 anni di calcio per Gigi Simoni trascorsi ricoprendo vari ruoli: calciatore, allenatore, direttore tecnico, presidente. Lunghi anni a rincorrere un pallone, sempre con stile e signorilità. I momenti più emozionanti Simoni li ha vissuti in panchina. Un palmares unico: 7 campionati vinti in serie B (record di ogni epoca) con Brescia, Genoa (2 volte), Pisa (2 volte), Ancona e Cremonese, città che lo ha eletto allenatore del secolo. A cui si aggiungono le vittorie dei campionati in C2 (Carrarese e Gubbio) e C1 (Gubbio).

In veste di direttore tecnico all'Inter ha allenato il "fenomeno" Ronaldo, uno dei più grandi calciatori del mondo, vincendo una Coppa Uefa, primo trofeo dell'era di Massimo Moratti.