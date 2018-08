Piana



I gruppi consiliari di Capannori contro l’amministrazione: “Hangar aeroporto, decisione già presa”

giovedì, 2 agosto 2018, 17:56

I gruppi consiliari di Capannori, Alternativa Civica di Centrodestra - Giada Martinelli e Mauro Celli Energie per l'Italia Giovanni Marchi, Unione di Centro – Paolo Rontan attaccano l’amministrazione comunale sull’hangar militare.

“A poco più di tre mesi dal no del consiglio comunale alla realizzazione dell'hangar da parte dei militari, apprendiamo oggi, ancora una volta dalle testate giornalistiche, che il tanto osteggiato edificio verrà fatto. Allora a cosa è servita la convocazione di un consiglio comunale apposito, la fretta, l'approvazione di un ordine del giorno votato anche dai gruppi di centrodestra?”.

“Dobbiamo dire che ci sentiamo presi in giro da questa amministrazione che prima chiede collaborazione nel bene del nostro territorio, che chiede condivisione e poi fa tratta con i militari senza dire niente? Non sarebbe stato più onesto, convocare i gruppi consiliari e comunicare che purtroppo nulla si poteva contro questa decisione e che avremmo dovuto trattare? Non sarebbe stato serio nonché corretto informare le forze politiche che avevano votato assieme quell'ordine del giorno che respingeva l'edificio per diversi motivi?”.

“Chiediamo rispetto per l'istituzione del consiglio comunale che continuate a snobbare. Così non ci stiamo. Il consiglio comunale come organo di indirizzo deve essere informato su quello che succede mentre invece in questi 4 anni vi siete solo serviti dei consiglieri (anche di quelli di maggioranza) per fare gli affari vostri e apparire come salvatori del territorio. Come tutte le volte che sono stati approvati ordini del giorno anche dalle minoranze e voi vi facevate belli come se fossero vostre iniziative. E' il momento di gettare la maschera, abbiamo capito che le vostre richieste di collaborazione sono solo di facciata, non vi interessa coinvolgere, vi interessa fare quello che vi pare. Allora senza di noi”.