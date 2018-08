Il comune di Capannori ricorda i martiri lunatesi

Altri articoli in Piana

giovedì, 16 agosto 2018, 17:38

Massimiliano Bindocci e Giovanni Sgrò (uiltucs territoriale Lucca) intervengono in merito allo sciopero dei lavoratori del Centro Servizi di ferragosto

giovedì, 16 agosto 2018, 14:23

Tutto pronto per una fine estate e inizio autunno di asfaltature a Capannori. Al via infatti nelle prime settimane di settembre un lotto di tratti di asfaltature per un importo di 120 mila euro, che interesseranno sia la zona nord, che centro, che sud del territorio

martedì, 14 agosto 2018, 15:13

Li assegnerà l'amministrazione comunale ai cittadini attraverso un bando che aprirà lunedì 27 agosto. L'obiettivo è quello di andare incontro a chi deve sostenere dei lavori di bonifica di questo materiale alquanto dannoso, che fino agli anni Novanta era utilizzato sopratutto per lastre o tegole a copertura dei tetti o...

martedì, 14 agosto 2018, 15:10

Sono 12 le strade inserite nel nuovo Piano di Azione relativo all’inquinamento sulle strade principali di competenza provinciale elaborato dalla Provincia di Lucca nel recente aggiornamento al 2018 collegato al decreto deliberativo firmato in questi giorni dal presidente Luca Menesini

martedì, 14 agosto 2018, 10:42

Arena Puccini, il cinema all'aperto in piazza Ospitalieri, si prepara al gran finale con la proiezione di due prime visioni assolute. Dopo il grande successo di pubblico delle scorse settimane la programmazione prosegue fino al 21 agosto con "Ant Man and the Wasp", in prima visione

martedì, 14 agosto 2018, 10:40

250 studenti per le masterclass del Francigena International Arts Festival. Lardieri: "Promuoviamo il turismo culturale di altissimo livello"