Piana : altopascio



Il grande cinema d'autore sotto le stelle in piazza Ospitalieri

lunedì, 6 agosto 2018, 15:17

Prosegue ad Altopascio, in piazza Ospitalieri, la magia del cinema all'aperto con Arena Puccini, manifestazione giunta alla sua seconda edizione organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il cinema-teatro "G. Puccini". Dopo il successo della scorsa settimana, prosegue la programmazione del cinema sotto le stelle con grandi film d'autore e commedie per tutta la famiglia. Si comincia stasera, lunedì 6 agosto alle 21.30 con "Io sono tempesta" di Daniele Luchetti. La programmazione proseguirà poi per tutta la settimana con una proiezione diversa ogni sera.

Il film racconta la parabola di Numa Tempesta, un finanziere che sta iniziando un grande progetto immobiliare in Kazakistan. Proprio al momento di concludere l'affare però, Tempesta viene condannato per frode fiscale e sarà costretto a svolgere servizi sociali nel paese.

Martedì 7 agosto sarà poi la volta di "Show dogs", commedia per tutta la famiglia del regista Raja Gosnell. Il protagonista del lungometraggio è Max, un rottweiler che lavora per l'Fbi insieme al suo partner umano Frank. I due stanno lavorando al caso del rapimento di un cucciolo di panda quando, all'improvviso, le indagini prendono una piega inaspettata.

La commedia la farà da padrona anche mercoledì 8 agosto con "Metti la nonna in freezer". Claudia (Miriam Leone) è una giovane restauratrice che da mesi aspetta di ricevere un grosso compenso dalla pubblica amministrazione. L'unica entrata che ha è la pensione della nonna che però, improvvisamente muore. Nella testa di Claudia si fa largo l'idea di congelare il cadavere della nonna per continuare a incassare la pensione finché non verrà pagata. Sul caso indagherà Simone (Fabio De Luigi), incorruttibile maresciallo della guardia di finanza intenzionato a smascherarla. Spazio all'avventura invece giovedì 9 agosto con "Jumangi –Benvenuti nella giungla" affidato alla regia di Jake Kasdan. Nel film, quattro ragazzi scoprono una vecchia console e incuriositi si mettono a giocare ritrovandosi catapultati in un videogame ambientato nella giungla impersonando i rispettivi avatar.

Venerdì 10 agosto sarà invece la volta de "La forma dell'acqua", film di Guillermo Del Toro vincitore del Festival di Venezia e di quattro premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura e colonna sonora. Durante la Guerra Fredda, in un laboratorio di Baltimora gli americani sono riusciti a creare una creatura anfibia di grande intelligenza. Elisa, addetta alle pulizie del laboratorio, se ne innamora ma presto il loro amore sarà travolto dalla corsa alle stelle che vede impegnate USA e URSS.

Si torna alla commedia sabato 11 agosto con "Come un gatto in tangenziale" di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Agnese, ragazza dei quartieri alti, si innamora di Alessio, un ragazzo della degradata borgata romana. Il rapporto sarà malvisto dalle famiglie dei due ragazzi che però, conoscendosi, scopriranno di non essere poi così diverse. La seconda settimana di cinema all'aperto si chiude domenica 12 agosto con "Escobar il fascino del male" pellicola del regista Fernando Leòn de Aranoa che racconta le vicende del boss della droga dagli anni 80 fino alla morte nel 1993.

Gli spettacoli iniziano alle 21.30. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro il ridotto per over 65 e under 12. Programma completo qui: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/cinema-estivo-2018/