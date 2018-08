Piana : porcari



Il sindaco Fornaciari ospite al Caffè della Versiliana

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:10

"È un onore avere nel nostro comune imprenditori che io definisco illuminati, persone che hanno sempre messo al centro la fabbrica, il lavoro e di conseguenza l'uomo e l'ambiente".

E' quanto ha sostenuto il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari nell'incontro che si è tenuto martedì 21 agosto al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, condotto da Fabrizio Diolaiuti e dal titolo "Che mondo sarebbe senza la carta?", con la partecipazione di personaggi di spicco dell'industria cartaria.

"A Porcari - ha aggiunto il sindaco - abbiamo la fortuna di avere aziende che, spesso nate dal niente, sono cresciute negli anni consolidandosi al punto da diventare delle multinazionali. Ma a me piace definirle multinazionali a conduzione familiare, perché ancor oggi sono nelle mani delle famiglie che le hanno fondate e che sono state capaci di portarle nel mondo. In America hanno la Silicon Valley - ha chiosato il sindaco -, noi possiamo vantare la Piana della carta. Porcari ha una superficie di 18 km quadrati (l'1% della Provincia), ma produce quasi il 20% dell'intero prodotto interno lordo della Provincia di Lucca. E con una popolazione residente di circa 9 mila abitanti contiamo un indotto di 20 circa mila presenze giornaliere".

"La nostre industrie - ha proseguito Fornaciari - producono ricchezza e garantiscono circa 6500 posti di lavoro, ma come spesso accade c'è il rovescio della medaglia. La carta è un prodotto voluminoso e per stoccarla e trasportarla servono grandi spazi. La sfida di chi amministra un comune come il nostro è quella di ottenere due effetti: far sì che le aziende restino a produrre sul territorio e nello stesso tempo creare le condizioni a chi rimane di poter utilizzare infrastrutture in grado di rappresentare un'alternativa al traffico su gomma. Sappiamo purtroppo che la qualità dell'aria sulla Piana di Lucca è tutt'altro che buona e dunque il nostro impegno dovrà essere quello di individuare soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro e contemporaneamente tutelare la salute dei cittadini che vivono sul territorio".

"Mi chiede se è un vantaggio o no per un sindaco avere tante aziende e di dimensioni così grandi in un comune come Porcari? Non ho dubbi, per me è un valore aggiunto - ha detto Fornaciari - perché mi creda, avere il lavoro è l'unica medicina in grado di garantire la pace sociale. E mi pare che da questo incontro esca un concetto importante: si è parlato di sostenibilità e risparmio, questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare ai cittadini. Possiamo prelevare meno acqua e ridurre l'emissione di gas in atmosfera continuando a produrre? La risposta è sì. E questo lo possiamo fare perché le nostre aziende negli anni hanno investito in tecnologia per migliorare i processi produttivi ed essere più rispettose dell'ambiente".