Imprevista interruzione idrica nel comune di Montecarlo

sabato, 11 agosto 2018, 14:08

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energia Per l’Italia, interviene per segnalare il cedimento dell'asfalto in via del Rogio e chiama in causa l'amministrazione comunale

sabato, 11 agosto 2018, 11:46

Le multe elevate dalla municipale di Capannori per infrazioni al codice della strada in poco più di sette mesi sono state complessivamente 1.875. Per quanto riguarda il settore amministrativo le sanzioni emesse sono complessivamente 80

sabato, 11 agosto 2018, 09:07

Liano Picchi, a nome dei comitati ambientali della Piana, interviene contro il progetto Anas e attacca regione e politici lucchesi apprendendo invece, con soddisfazione, la presa di posizione del sindaco Menesini

venerdì, 10 agosto 2018, 14:57

La firma a Firenze, dell’intesa sull’avvio dei lavori della nuova viabilità, che ha visto l’solamento del sindaco e presidente della provincia Luca Menesini, continua a far discutere. Il centro destra, chiamato in causa dallo stesso Menesini, accusato di non avere una posizione chiara sulla questione assi viari, va giù duro...

venerdì, 10 agosto 2018, 14:04

Sono arrivati: 1 milione e 350 mila euro ottenuti dall'amministrazione Menesini partecipando a un bando Cipe nel dicembre 2017 e necessari per realizzare il primo lotto della Cittadella dello Sport nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori sono ufficialmente nelle casse del municipio

venerdì, 10 agosto 2018, 13:32

La notizia tanto attesa è arrivata: il bando regionale Bei 2 ha premiato il lavoro dell’amministrazione D’Ambrosio, inserendo in graduatoria e finanziando tutti e tre i progetti presentati: palazzetto, nuova scuola media e nuova scuola primaria di Marginone