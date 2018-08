Incendio in località Cerro

Altri articoli in Piana

lunedì, 13 agosto 2018, 16:01

Nella nuova sede di via stradone sara' disponibile uno spazio polivalente per iniziative istituzionali. Menesini: “Una realtà che svolge un importante ruolo in ambito socio-sanitario per la comunità capannorese”

lunedì, 13 agosto 2018, 15:57

Suonano a festa le campane di Vorno in queste sere di metà agosto. Ci si prepara nella preghiera al “Festone”: quest’anno ricorre infatti la triennale delle celebrazioni in onore dell’Assunzione in cielo della Madonna

domenica, 12 agosto 2018, 19:05

I residenti della via Romana a Capannori si chiedono che fine abbiano fatto i migrati del centro di accoglienza posto in via Romana ai civici 40 -44 di Capannori

domenica, 12 agosto 2018, 12:11

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energia per l’Italia di Capannori, critica il sindaco di Capannori Luca Menesini sulla pista ciclabile Francigena

sabato, 11 agosto 2018, 14:08

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energia Per l’Italia, interviene per segnalare il cedimento dell'asfalto in via del Rogio e chiama in causa l'amministrazione comunale

sabato, 11 agosto 2018, 13:04

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel comune di Montecarlo, verificatosi questa mattina, è in corso un’interruzione idrica nel capoluogo. I tecnici hanno individuato le cause del guasto e stanno procedendo ai lavori di riparazione