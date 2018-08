Piana : altopascio



Incendio in via Torino: paura per le abitazioni

martedì, 21 agosto 2018, 17:44

di gabriele muratori,cinzia guidetti

E' scoppiato intorno alle 16.30 in via Torino all'incrocio con corte Marchetti. L'incendio pare essere scoppiato dal ciglio della strada e le fiamme si sono propagate velocemente, grazie all'alta temperatura e la folta e secca vegetazione bruciando anche il giardino di una casa abbandonata da anni sulla via Torino. Un'enorme colonna di fumo marrone si è quindi alzata sopra il paese, rendendosi visibile da lontano. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Lucca giunti con due squadre, che in qualche decina di minuti sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Il forte vento, che si è poi alzato, ha però complicato la situazione, facendo sì che il fuoco prendesse altre direzioni andando a lambire anche le villette a schiera e la corte Bartolini e bruciando infine una serra.

È stato quindi richiesto l'aiuto di un elicottero aib della Regione Toscana munito di secchiello, che ha scaricato più volte l'acqua. Nel frattempo sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto ad aiutare i colleghi, oltre ad una squadra dei volontari della misericordia di Montecarlo. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Intervenuta anche la polizia municipale per coordinare il traffico in via Torino e i carabinieri forestali per indagare sulle cause dell'incendio.

Una signora ha raccontato di aver visto una persona buttare una tanica. Cinque minuti dopo un ragazzo residente a Pescia, che passava dalla strada principale, ha visto le fiamme e ha chiamato i pompieri.

Non è la prima volta che vanno a fuoco i campi nella zona di via Torino: pochi giorni fa era scoppiato un altro incendio domato, per fortuna, in breve tempo.

Video Incendio in via Torino: paura per le abitazioni