La Festa del Vino riparte con entusiasmo e novità

sabato, 25 agosto 2018, 19:52

di andrea salerno

La Festa del Vino di Montecarlo giunge alla sua 50^ edizione, confermandosi come uno degli eventi cardine della piana di Lucca. Dal 30 agosto al 9 settembre, il Paese ospiterà eventi culturali, enogastronomici e spettacoli progettati per attrarre famiglie e persone di ogni età. A testimonianza della crescente importanza della manifestazione, sempre più aziende locali richiedono di parteciparvi per esporre i propri prodotti.

“L'edizione di quest'anno – ha esordito il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi – proporrà importanti novità. Finalmente, siamo riusciti a riportare il vino al centro della festa. Ogni locale, infatti, sarà impegnato nella promozione e nella vendita dei prodotti della zona. Oltre a ciò, informo con piacere che durante la manifestazione verranno inaugurati i nuovi bagni pubblici, accessibili al costo di 20 centesimi. Dotarsi di infrastrutture è basilare, poiché consente di accogliere i turisti nel migliore dei modi”.

L'evento di quest'anno, organizzato in sinergia l'Etruria Promo Service, vedrà la partecipazione di artisti di strada e musicisti di livello come, per esempio, il cantautore Francesco Bottai ed il duo Brothers in Law. Inoltre, gli artisti potranno esporre le proprie opere in alcuni degli edifici più prestigiosi del comune. La giornata dell'8 settembre si dedicherà interamente ai festeggiamenti religiosi della Madonna del Soccorso.

Il protagonista principale della festa – come ha ricordato Gino Carmignani, presidente del consorzio 'Vini Montecarlo DOC' - però, sarà il vino DOCG di Montecarlo, che con i suoi 200 ettari è una delle realtà più piccole d'Italia. Nonostante ciò, la qualità del prodotto è di altissima qualità, ed è apprezzata ovunque. “Quest'anno – ha chiosato Carmignani – il consorzio vuol ricordare due illustri abitanti del nostro Paese venuti a mancare, quali Renzo Carmignani e Ivaldo Fantozzi”.

La festa, per la nona volta consecutiva, sarà accompagnata dal “Salotto del Vino e del Verde”, nato con l'intento di promuovere le eccellenze ed i locali del territorio. Il programma prevederà incontri e degustazioni di qualità, che potranno contare sulla presenza di alcuni dei più grandi esperti nel settore

Centrale è anche il risvolto comunitario e di beneficenza, di cui la manifestazione è intrisa. “E' difficile trovare feste gestite in ogni settore dai volontari delle associazioni locali. Pertanto, ogni spesa che viene fatta agli stand durante quei giorni, diventerà automaticamente una donazione benefica – ha concluso il sindaco Fantozzi -”.

Novità sostanziose, infine, sono previste anche sul piano della gestione della sicurezza. Come annunciato dall'assessore Mario Carmignani, per venire incontro alle ultime disposizioni del governo, ogni porta di ingresso al centro verrà costantemente monitorata e la Misericordia sarà presente su tutto il territorio. Ci saranno dei cambiamenti anche nella gestione del traffico: via Carlo IV resterà chiusa, e l'area verde sotto piazza d'Armi sarà utilizzata come nuovo parcheggio, con circa 150 nuovi posti disponibili. Quest'ultimo accorgimento, reso permanente, permetterà di far diventare pedonale il centro di Montecarlo, durante i mesi estivi.