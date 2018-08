Lo Sporting Arno vince il match inaugurale del 24° Memorial Cordischi

Altri articoli in Piana

venerdì, 31 agosto 2018, 14:09

Un cane che per oltre 2 mila anni è rimasto sepolto sotto il balneum, cioè l’impianto termale, del sito archeologico DOMVS AEMILIA (Tax C) di Tassignano risalente al periodo tra il II e il I secolo avanti Cristo.

venerdì, 31 agosto 2018, 13:16

E' partito la scorsa settimana un nuovo cantiere del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord sulla canaletta (utilizzata anche a scopo irriguo) in via della Quarquonia a San Colombano per ripristinare la quota originaria del fondo e garantire il corretto deflusso delle acque.

venerdì, 31 agosto 2018, 11:18

Dieci anni di sponsorizzazione da parte dell'AlpiPan per il settore minibasket del NBA Altopascio. Un'azienda in continua grandissima espansione, specializzata nella produzione di alimenti senza glutine ed aproteici. Un fiore all'occhiello della cittadina del Tau. Con a capo inoltre due ex atleti rosablu come Pierluigi Rumbo e Alberto Gori

venerdì, 31 agosto 2018, 09:09

Riparte al Basket Femminile Porcari la grande stagione del minibasket. La società delle suore Cavanis si prepara un altro anno ad accogliere bambine e bambini nati negli anni dal 2007 al 2013 per insegnare loro le prime nozioni della pallacanestro, secondo una tradizione che va avanti da oltre 50 anni

giovedì, 30 agosto 2018, 15:36

“Un altro duro colpo al patrimonio boschivo e ambientale del Compitese che ci deve far riflettere sull’importanza della prevenzione”. Inizia così il commento della consigliera comunale Giulia Volpi (Pd) in merito all’incendio che in queste ore sta colpendo la zona sopra Massa Macinaia

giovedì, 30 agosto 2018, 14:33

Inizia con una splendida notizia la stagione 2018-2019 del Tau Calcio Altopascio. Ieri, mercoledì 29 agosto, nel giorno della presentazione ufficiale delle squadre che fanno parte della galassia Tau, la società del presidente Antonello Semplicioni ha ufficializzato il prolungamento del sodalizio con l'Inter che proseguirà fino al 2021