L'orchestra della Francigena Giovani e il Coro Capata alla Pieve di Capannori

venerdì, 10 agosto 2018, 13:07

Con il decimo appuntamento del Francigena International Arts Festival torna a Capannori la musica di qualità, eseguita da maestri e studenti della manifestazione e il prestigioso coro Capata.



L'apertura del concerto sarà affidata ai Maestri del Festival (Elisabeth Perry, Chris Duindam, Richard Wolfe, Timora Rosler) che eseguiranno il Quartetto per Archi "Americano" di Dvorak. A seguire la Francigena Youth Chamber Orchestra, formazione costituita da alcuni studenti dei corsi e dai Maestri che in questi giorni si sono ritrovati in Lucchesia da tutte le parti del mondo per perfezionare lo studio del proprio strumento con insegnanti di fama mondiale, eseguirà di Vivaldi il Concerto in Si minore per 4 violini (RV580) e il Concerto in La minore per 2 violini (RV523), di Mozart il Divertimento in Re maggiore (K136).



La chiusura della serata sarà affidata al Coro Capata che insieme all'orchestra eseguiranno 3 brani tratti dal repertorio religioso. La collaborazione tra Coro Capata e Francigena Festival è ormai un appuntamento classico che ogni anno riscuote grande successo per la sua ottima proposta musicale che unisce brillantemente insegnanti e studenti. L'orchestra è diretta da Rosella Isola che in questa edizione ha già diretto ad Altopascio, a S. Stefano Magra e al Teatro del Giglio con grande successo e apprezzamenti da parte del pubblico. Il Coro Capata, che unisce le corali di Capannori, Paganico e Tassignano è nato nel 2008, conta attualmente 40 elementi e effettua un costante servizio di animazione liturgica, concerti di musica classica e sacra. Diretto da Andrea Bertolucci e Marco Ramacciotti, il coro ha intrapreso in questi ultimi tempi una crescente attività concertistica.