Marconi (Lega): "Spray gratis a tutte le cittadine altopascesi e ai commercianti. La difesa è sempre legittima"

martedì, 7 agosto 2018, 17:16

Il consigliere comunale della Lega Simone Marconi interviene in merito alle dichiarazioni del sindaco Sara D'Ambrosio in merito alla volontà di regalare lo spray al peperoncino alle concittadine e ai commercianti.

"Rimango piacevolmente colpito dall'ultima dichiarazione del sindaco Sara D'Ambrosio in merito alla volontà di regalare lo spray al peperoncino prendendo spunto da un idea (realizzata già da un anno) della Lega - esordisce Marconi - . Nell'attesa che il provvedimento arrivi in consiglio comunale per passare dalle parole ai fatti, ci stupisce, ma contemporaneamente ci rallegra, che l'amministrazione comunale voglia finalmente ragionare con il buon senso anziché con steccati ideologici. Ricordiamo che uno dei primissimi comuni a regalare lo spray è stato quello di Cascina, a governo Lega, con la sindaca Ceccardi che lo ha messo a disposizione di tutte le sue cittadine - prosegue il consigliere della Lega - . Bene, pensiamo che anche qua si possa fare lo stesso regalandolo a tutte le nostre concittadine e commercianti. Il caso successo a Milano non ha avuto risvolti tragici proprio perchè la ragazza ne era in possesso grazie ad un amico che gliel'aveva regalato. La difesa è sempre legittima" conclude.