Piana



Nba Altopascio festeggia i dieci anni di sponsorizzazione "AlpiPan"

venerdì, 31 agosto 2018, 11:18

Sì, siamo arrivati al decimo anno di sponsorizzazione da parte dell'AlpiPan per il settore minibasket del NBA Altopascio. Un'azienda in continua grandissima espansione, specializzata nella produzione di alimenti senza glutine ed aproteici. Un fiore all'occhiello della cittadina del Tau. Con a capo inoltre due ex atleti rosablu come Pierluigi Rumbo e Alberto Gori. Una realtà che crede nei valori fondamentali dello sport, soprattutto quello praticato in età scolare e pre-scolare come nel caso del minibasket della società di via Marconi. Sarà al fianco del team rosablu anche nella stagione 2018/19 con il miniesercito dei circa 100 bambini e bambine ancora con i completi logati AlpiPan.



" Senza cadere nella retorica - afferma il presidente altopascese Sergio Guidi - posso solo commentare con questi due termini: "Orgoglio e felicità". Arrivare a 10 anni di partnership con un'azienda, accompagnandola nella sua crescita esponenziale, non può che renderci orgogliosi. Ma al contempo felici perché il sostegno fornitoci é fondamentale per dare un proficuo prosieguo alla nostra attività di minibasket. Attività che portiamo avanti ormai dal lontano 1990. Ringraziamo - conclude Guidi - i titolari dell'azienda".



Intanto il 3 ed il 5 settembre si svolgeranno due "open days" per il minibasket aperti a tutti coloro che volessero provare anche solo per un giorno questo fantastico gioco sport. Dove si fa attività fisica, si socializza, ci si diverte e e si cresce in un ambiente sano e controllato.