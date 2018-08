Piana : porcari



Nella sede di Aci, sospesa in agosto la consegna dei materiali per il "porta a porta"

giovedì, 2 agosto 2018, 12:46

Da sabato prossimo (4 agosto) e per tutti i sabati del mese di agosto, a Porcari è momentaneamente sospesa la consegna dei materiali per la raccolta Porta a Porta nella sede di ACI in via della Stazione, angolo viale Puccini. In questo periodo, infatti, l’ufficio ACI osserverà l’orario estivo e non sarà quindi possibile effettuare il servizio.

Frutto di un accordo siglato a febbraio fra Ascit servizi ambientali spa e Automobile Club, nato per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il servizio di rilascio e sostituzione dei contenitori e di ritiro dei sacchetti nella sede di ACI per gli utenti del Comune di Porcari, riprenderà regolarmente a partire da sabato 1 settembre 2018, secondo gli orari stabiliti: tutti i sabati dalle 10,30 alle 11,30.

I residenti nel Comune di Porcari che, nel mese di agosto, avranno necessità di ritirare i bidoni per il Porta a Porta o i sacchetti per la raccolta, potranno continuare a recarsi nella sede di Ascit servizi ambientali spa in via San Cristoforo, al civico 82, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.

Ascit ricorda che, può richiedere la sostituzione di un contenitore, soltanto il titolare dell’utenza munito di documento di identità valido o, in alternativa, una persona da lui incaricata, in possesso di delega e copia del documento di identità del titolare stesso. Al momento del ritiro, deve essere restituito il bidone rotto oppure portato al Centro di raccolta di riferimento del Comune di appartenenza.