Parco Più bello d'Italia 2018: vince Villa Torrigiani

giovedì, 2 agosto 2018, 17:56

I gruppi consiliari di Capannori, Alternativa Civica di Centrodestra - Giada Martinelli e Mauro Celli Energie per l'Italia Giovanni Marchi, Unione di Centro – Paolo Rontan attaccano l’amministrazione comunale sull’hangar militare

giovedì, 2 agosto 2018, 15:06

Su tutto il territorio del comune di Altopascio, a partire da lunedì 6 agosto e fino al 30 settembre, sarà vietato utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Previste multe per i trasgressori che vanno da 50 a 500 euro

giovedì, 2 agosto 2018, 15:05

Sabato 4 agosto alle ore 10.30 al Mercato contadino di Marlia è in programma l'iniziativa 'Pomodoro canestrino di Lucca-Gustiamolo e conosciamolo'. Sarà possibile gustare un aperitivo con bruschette di pomodoro canestrino ed altri prodotti del mercato

giovedì, 2 agosto 2018, 14:37

Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria su alcune fonti de 'La Via dell'Acqua', il percorso creato dall'amministrazione comunale per valorizzare le migliori acque sorgive presenti nel territorio comunale attraverso la loro messa a disposizione dei cittadini residenti e dei visitatori

giovedì, 2 agosto 2018, 12:46

Da sabato prossimo (4 agosto) e per tutti i sabati del mese di agosto, a Porcari è momentaneamente sospesa la consegna dei materiali per la raccolta Porta a Porta nella sede di ACI in via della Stazione, angolo viale Puccini.

giovedì, 2 agosto 2018, 12:36

Fino all’estate 2017 la Piana era spaccata in due. Coltivazioni rigogliose a nord, grazie ad una ampia disponibilità di acqua, situazione opposta a sud dove invece l’irrigazione dei campi era praticamente ridotta a zero. Un disastro per gli agricoltori, con i raccolti a rischio e tante incertezze per il loro...