Piana



Porcari, conclusi i "Campi Solari" con una presenza giornaliera di 80 ragazzi

sabato, 18 agosto 2018, 10:06

Il 10 agosto scorso si sono conclusi i “Campi Solari” per bambini dai 3 ai 14 anni. La settimana precedente lo spettacolo “A spasso nel tempo”, che ha visto una grande partecipazione di genitori e nonni, aveva rappresentato la chiusura ufficiale.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla scuola del comune di Porcari, ha riscosso un notevolissimo successo, registrando una presenza giornaliera di circa 80 ragazzi. Pienamente soddisfatte le esigenze delle famiglie per i costi contenuti, l’estensione del periodo di realizzazione (18 giugno/10 agosto) e la copertura giornaliera dalle otto alle dieci ore.

“I Campi Solari – afferma l’assessora alla scuola Fabrizia Rimanti - rappresentano ormai un’esperienza consolidata ed una risposta concreta alla preoccupazione delle famiglie in cui i genitori lavorano entrambi. Soprattutto vogliono costituire una proposta formativa e di socializzazione in grado di evitare che il periodo estivo diventi, come spesso accade, un tempo “vuoto” che genera nei ragazzi solitudine e disagio.”

L’esperienza è stata gestita dagli educatori della Cooperativa “La Luce”.