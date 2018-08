Piana



Porta e cancello chiusi per disinfestazione: allora che fine hanno fatto i migranti?

domenica, 12 agosto 2018, 19:05

I residenti della via Romana a Capannori si chiedono che fine abbiano fatto i migrati del centro di accoglienza posto in via Romana ai civici 40 -44 di Capannori.

Nell'abitazione non è dato a sapersi quanti profughi vi siano, ma sembra da 10 a 12 persone, un gruppo abbastanza grande. "Ora - riferiscono alcuni cittadini della zona - non è la prima volta, che si presenta presso l’abitazione un camioncino con sopra scritto “igiene ambientale” per fare un trattamento disinfestante non si sa bene per quale tipo di insetto. Ma un profugo, interpellato in merito alla chiusura del centro ha riferito vi erano alcune bestioline nere che davano fastidio."

Dall’abitazione sono state portate nella corte antistante i materassi ed altre suppellettili, assieme a un non ben definito quantitativo di prodotti in sacchi neri e verdi e non nei sacchi che sono previsti per la raccolta differenziata dalla società ASCIT. I cittadini della strada protestano, dicendo che non è la prima volta che succede una cosa del genere, con la differenza sostanziale che questa volta, venerdì scorso, hanno chiuso tutto e sigillato porte e cancello per non far entrare nessuno.

"Avevamo fatto presente all’amministrazione che questo non era il luogo adatto, l’integrazione come dice il sindaco Menesini, non deve essere solo da parte nostra, noi - proseguono gli abitanti - non siamo razzisti, ma, sono loro che sono ospiti in un Paese straniero e che devono anche adattarsi alle nostre esigenze e ai nostri usi. Da venerdì viviamo nell’angoscia, nessuno si è presentato nelle nostre case per informarci, non sappiamo neppure se il prodotto può essere nocivo alla salute pubblica delle persone che stanno vicino al centro accoglienza. Supponiamo di si dal momento che i profughi sono stati trasferiti. Nei giorni scorsi, prima del fatto, si presentava presso il centro, ogni tanto, qualcuno della cooperativa che faceva un controllo non si sa bene di cosa e ripartiva. Noi qui abbiamo le nostre case, qui siamo nati, abbiamo i nostri figli e attaccati alla nostra terra, sarebbe opportuno che l’amministrazione ci portasse più rispetto e ci mettesse al corrente di quanto sta succedendo in questo centro accoglienza e non tenerci in considerazione e sempre all’oscuro di tutto come se si fosse noi che veniamo da un paese straniero".