Rinnovato il gemellaggio con Losheim Am See a 25 anni dalla stipula

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:10

È tutto pronto in casa Tau per la 24esima edizione del Memorial Antonio Cordischi. La manifestazione, riservata alla categoria Giovanissimi B (atleti nati nel 2005), scatterà domani, giovedì 30 agosto e vedrà al via alcune delle realtà più importanti del calcio giovanile regionale e non solo, come Fiorentina, Livorno e...

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:00

Torna dal 4 al 16 settembre all'aeroporto di Capannori, a Tassignano, la Festa dell'Aria, manifestazione a ingresso gratuito dedicata al volo. Tanti gli appuntamenti dedicati a tutti, capaci di far rimanere a bocca aperta e divertire il pubblico, che nella scorsa edizione ha toccato le 20 mila presenze

martedì, 28 agosto 2018, 13:01

Come promesso il 28 luglio, durante l’incontro con i residenti della zona 167, l’amministrazione Fornaciari ha convocato la prima assemblea pubblica sul controllo di vicinato, che riguarderà proprio tale zona

martedì, 28 agosto 2018, 11:22

Una mostra canina amatoriale di bellezza e simpatia. Si svolgerà domenica 2 settembre dalle ore 15 al polo culturale Artémisia di Tassignano. È promossa dal Comune di Capannori assieme al Centro Culturale di Tassignano e ad Animal Event

martedì, 28 agosto 2018, 10:03

Il consigliere delegato allo sport della giunta Fornaciari David Del Prete esprime grande soddisfazione dopo il successo della manifestazione, tenutasi lo scorso 26 agosto e che ha visto correre fra le strade dei comuni di Capannori, Porcari e Lucca tantissimi appassionati del ciclismo d’epoca

lunedì, 27 agosto 2018, 17:52

I contributi dei cittadini come le scelte finali dell'amministrazione comunale dovranno tenere conto, come indicato dal bando, delle normative urbanistiche vigenti per il tipo di edificio e dei vincoli derivanti dal preciso lascito sancito dalla Deputazione che ha gestito nel tempo la Fondazione, creata nel 1852, verso scopi di natura...