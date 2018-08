Piana



Riparte il servizio di bike sharing elettrico a Porcari

mercoledì, 1 agosto 2018, 12:56

Sarà Legambiente Capannori e Piana di Lucca a gestire sino al 31 ottobre 2018 il servizio di bike sharing per conto del Comune di Porcari. Lo stabilisce la convenzione siglata il 27 luglio scorso tra l’associazione e l'amministrazione comunale.

Il servizio di noleggio di dieci bici modello Italwin in dotazione presso la stazione di ricarica sita in Piazza Unità di Italia è attivo dal 2015 e rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere per quanto riguarda l’importanza di tematiche ambientali e della salute pubblica. In passato ha raccolto un risultato positivo da parte degli utenti, sempre più sensibili alle tematiche ecologiche-ambientali, avendo come obiettivo il contenimento delle emissioni in atmosfera.

“Era nostra intenzione - commenta il sindaco Leonardo Fornaciari - proseguire ed anzi incrementare tutte le azioni in questo senso, dando anche continuità al servizio di noleggio della flotta dei veicoli elettrici in dotazione al comune. L’accordo con Legambiente, che ringraziamo per la disponibilità, ci permette di favorire un’accoglienza e una accessibilità sempre più ampia e più diffusa a questo importante servizio. Voi sapete quanto siamo impegnati nella tutela del territorio e la salvaguardia della salute pubblica: il servizio di bike-sharing elettrico è un modo per incentivare la mobilità alternativa ed eco sostenibile. Abbiamo individuato Legambiente, associazione storicamente impegnata nell’educazione ambientale, come il partner più affidabile a gestire l’attività”.

Il servizio di noleggio delle biciclette è partito lunedì 30 luglio e andrà avanti sino al 31 ottobre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11. Compito dei volontari, oltre a quello di verifica e controllo sui mezzi noleggiati, sarà svolgere una importante attività di informazione.

"La promozione della mobilità sostenibile ed elettrica è uno dei punti di forza della politica ambientale portata avanti dalla nostra associazione - precisa Giordano Del Chiaro, presidente di Legambiente della Piana lucchese - perché rappresenta l'unica vera alternativa all'utilizzo delle auto e dei mezzi inquinanti. Condividendo questo obiettivo, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del comune di Porcari di gestire la struttura di noleggio delle bici elettriche, garantendo un servizio continuo tre giorni a settimana per tutti i cittadini porcaresi che vogliano abbandonare l'auto e spostarsi sulle due ruote".