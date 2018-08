Rumeno arrestato per spaccio di cocaina

Altri articoli in Piana

sabato, 4 agosto 2018, 12:41

È convocata per il 10 settembre, ore 9 nella sala riunioni del Suap (palazzo ex Dogana, in via Cavour 64) la conferenza dei servizi in seduta pubblica del procedimento Industrie Celtex Spa per l'ampliamento dell'azienda nella zona industriale di Altopascio

sabato, 4 agosto 2018, 12:01

L'amministrazione comunale ha stanziato 20 mila euro per contribuire alla spesa che i cittadini devono sostenere per lo smaltimento dell'amianto dalle proprie abitazioni e pertinenze.

sabato, 4 agosto 2018, 11:36

Due serate all'insegna del buon vino e delle stelle a Villa Lazzareschi di Camigliano oggi, sabato 4 agosto e domani, domenica 5 agosto, a partire dalle ore 19, in occasione della manifestazione 'Vino sotto le stelle'

sabato, 4 agosto 2018, 11:13

Grande successo ad Altopascio per il primo trofeo Avis Altopascio di calcio a 5 che si sono disputati al Planet Sport 2000.Di fronte a una bella cornice di pubblico si sono giocate le finali conclusive, dopo i gironi eliminatori e le semifinali

venerdì, 3 agosto 2018, 13:22

Il consigliere comunale Mauro Rocchi risponde ad alcune dichiarazioni del consigliere di centrodestra Daniele Lazzareschi sulla Sagra dell'oliva dolce di Matraia

venerdì, 3 agosto 2018, 12:13

Il servizio di accoglienza è rivolto a tutti gli anziani del territorio che rappresentano una fetta consistente della popolazione: le persone con età superiore ai 65 anni sono infatti circa il 24% della popolazione, quelle con età superiore ai 75 anni circa il 12 per cento