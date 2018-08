Piana



"She", i disegni di Riccardo Pieruccini in mostra a “La Magione del Tau”

giovedì, 30 agosto 2018, 09:12

Saranno in esposizione da sabato 1 settembre fino a venerdì 5 ottobre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio i disegni di Riccardo Pieruccini, in arte Ruggine.

La mostra - tributo, dal titolo "She", avrà come protagoniste le eroine di anime, manga, fumetti, videogiochi film e serie animate degli ultimi 20 anni.

Ogni disegnatore nel corso della sua vita dedica la propria inventiva a interpretare personaggi famosi creati da altri; con l'avvento di internet il termine "fan art" è diventato di uso comune, e sono sempre tantissimi gli artisti che si cimentano nel ritrarre personaggi più o meno noti dell'oramai immenso panorama dei nostri tempi: e Riccardo Pieruccini non fa eccezione.

Per chi non lo conoscesse ancora può incontrarlo sabato 1 settembre a cena a "La Magione del Tau" oppure può visitare le sue pagine:

sito: http://www.ruggine.info/

deviantart: http://www.deviantart.com/#order=9&q=riccardopieruccini

pagina Facebook: https://www.facebook.com/ruggine610/

profilo Instagram: https://www.instagram.com/ruggine610/

pagina Artstation: https://www.artstation.com/artist/pierucciniriccardo

Per la cena è consigliata la prenotazione al numero +39 392 40 58 337 (Roberto).

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle ore 17 all'una escluso il martedì.

Riccardo Pieruccini, in arte Ruggine, nasce a Lucca nel 1979. Disegnatore, illustratore e character design si divide tra il lavoro di fumettista - illustratore (collaborazioni con Marvel, Shockdom, Starcomics-DV Giochi) e insegnante di disegno (Lucca Manga school e vari altri corsi). Tra le altre cose lavora anche per il cinema (le produzioni di Gabriele Salvatores), pubblicità (come ad esempio Sofidel e Sammontana solo per citarne alcune) ed è co-responsabile della self area a Lucca Comics And Games. Adora anime, manga e videogiochi e ha una passione gigantesca per cyborg e robottoni.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.