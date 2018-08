Piana



Si ribalta un tir sullo svincolo di Capannori, ferito il conducente

giovedì, 23 agosto 2018, 13:22

di gabriele muratori

Un mezzo pesante che trasportava cellulosa si è ribaltato questa mattina attorno alle 11.30 sull'autostrada Firenze Mare e precisamente sulla curva dello svincolo uscita Capannori in direzione Firenze. Il camion si è probabilmente sbilanciato a causa del grosso peso finendo quindi per ribaltarsi a ridosso della curva parabolica rovesciandosi sul suo fianco destro.



Ferito il conducente che comunque è riuscito ad uscire da sé dall'abitacolo. L'uomo ha riportato alcune contusioni al corpo ed alla testa, per le quali è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale San Luca in codice giallo.



Giunta sul posto la polizia stradale di Montecatini assieme agli uomini del soccorso stradale per iniziare le operazioni di rimozione del mezzo e per controllare il traffico in entrata in uscita al casello di Capannori resosi subito caotico.