Piana : capannori



Supporto alle nuove idee di impresa, riparte lo sportello al parco scientifico

mercoledì, 1 agosto 2018, 14:38

Fornire a giovani, neolaureati e potenziali nuovi imprenditori un orientamento per lo sviluppo delle idee d’avvio di impresa, informazioni sui servizi di incubazione e di laboratorio, nonché un supporto per la predisposizione del business plan. È questo lo scopo dello Sportello delle idee che a breve, nel mese di agosto, riprenderà l’attività al Parco scientifico di Capannori in via Nuova a Segromigno in Monte.



A disposizione, gratuitamente, ci sarà un consulente che sarà pronto ad ascoltare chi ha un’idea d’impresa, di qualsiasi tipo, affinché uno spunto possa trasformarsi in attività lavorativa.



Lo sportello delle idee avrà inoltre un ruolo attivo svolgendo attività di “animazione” con la partecipazione a incontri e riunioni tra aspiranti imprenditori e imprese al fine di far emergere nuove idee imprenditoriali. Farà, in sostanza rete sul territorio andando a contattare tutti quegli attori pubblici e privati che possono essere interessati a idee innovative: imprese, istituti di credito per l'eventuale attivazione di crediti agevolati e soggetti che si occupano di formazione professionale.



“Vogliamo valorizzare le persone dotate di creatività e di talento, affinché chi ha brillanti idee le possa tradurre in attività lavorative di successo – commenta l’assessore all'innovazione , Lia Miccichè - Un obiettivo, questo, che ben si inserisce nell’ambito delle attività del Parco scientifico, che ha lo scopo di svolgere attività con particolare attenzione all’introduzione di innovazioni, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese perseguendo allo stesso tempo il fine della crescita dell’economia circolare, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico”.



Lo sportello, inoltre verificherà se le idee presentate potranno avvalersi per il loro sviluppo dei laboratori di ricerca già attivi all'interno del Parco scientifico.