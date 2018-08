Piana



Trovati in possesso di oggetti da scasso, denunciati due topi d'auto

martedì, 21 agosto 2018, 10:19

Si aggiravano nel pomeriggio di domenica fra le auto parcheggiate nella località di Macchia Antonini dove era in corso l’annuale fiera campestre con la presenza di numerosi frequentatori.



I militari della stazione di San Marcello, che li hanno individuati, stavano eseguendo un attento servizio preventivo nella zona che è stata interessata nei giorni precedenti da alcuni furti ai danni di auto in sosta. Hanno così sottoposto a controllo un 22enne domiciliato ad Altopascio ed una 32enne residente a Pistoia, entrambi nomadi, con vari precedenti di polizia a loro carico per reati contro il patrimonio, trovati in possesso di forbici da elettricista e punte di trapano, in genere strumenti utilizzati dai topi d’auto per forzare le serrature.



I due viaggiavano su una Fiat 500 che è stata perquisita. Oltre alla denuncia per possesso di oggetti atti allo scasso nei loro confronti sarà proposto il foglio di via dal comune di San Marcello-Piteglio.