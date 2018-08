Un altro incendio in via Torino

Altri articoli in Piana

lunedì, 27 agosto 2018, 17:52

I contributi dei cittadini come le scelte finali dell'amministrazione comunale dovranno tenere conto, come indicato dal bando, delle normative urbanistiche vigenti per il tipo di edificio e dei vincoli derivanti dal preciso lascito sancito dalla Deputazione che ha gestito nel tempo la Fondazione, creata nel 1852, verso scopi di natura...

lunedì, 27 agosto 2018, 16:44

Badia Pozzeveri, località Tazzera (zona Padule, non lato paese ma oltre l'autostrada), e via Torino, in prossimità dell'edificio abbandonato e coinvolto in una procedura fallimentare dal 2009. Sono queste le zone in cui si sono sviluppati due nuovi incendi questo pomeriggio.

lunedì, 27 agosto 2018, 10:45

Un dj professionista come maestro, la musica che abbatte ogni barriera e tanta voglia di pensare al futuro. Ecco gli elementi che hanno decretato il successo del "Laboratorio di Djing", un corso ideato e promosso, attraverso lo Sprar, da Odissea, la cooperativa sociale del gruppo Co&So, che dal 2007 si...

domenica, 26 agosto 2018, 09:46

Brutto incidente a Porcari, all'altezza della rotonda dell'Esselunga. Un'auto si è scontrata con un camper e nell'urto sono rimaste ferite cinque persone: l'automobilista e i quattro che viaggiavano sul camper

sabato, 25 agosto 2018, 19:55

A Marlia, nella rinnovata area verde nella residenza sanitaria assistita Casa della salute don Alberto Gori di via del Parco 5, anche quest’anno si rinnova l’annuale appuntamento della manifestazione “Settembre marliese 2018 – Che i giochi abbiano inizio” organizzata dal gruppo Acpa

sabato, 25 agosto 2018, 19:52

La Festa del Vino di Montecarlo giunge alla sua 50^ edizione, confermandosi come uno degli eventi cardine della piana di Lucca. Dal 30 agosto al 9 settembre, il Paese ospiterà eventi culturali, enogastronomici e spettacoli progettati per attrarre famiglie e persone di ogni età