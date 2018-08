Via alle assemblee pubbliche sul controllo di vicinato a Porcari

Altri articoli in Piana

martedì, 28 agosto 2018, 11:22

Una mostra canina amatoriale di bellezza e simpatia. Si svolgerà domenica 2 settembre dalle ore 15 al polo culturale Artémisia di Tassignano. È promossa dal Comune di Capannori assieme al Centro Culturale di Tassignano e ad Animal Event

martedì, 28 agosto 2018, 10:03

Il consigliere delegato allo sport della giunta Fornaciari David Del Prete esprime grande soddisfazione dopo il successo della manifestazione, tenutasi lo scorso 26 agosto e che ha visto correre fra le strade dei comuni di Capannori, Porcari e Lucca tantissimi appassionati del ciclismo d’epoca

lunedì, 27 agosto 2018, 17:52

I contributi dei cittadini come le scelte finali dell'amministrazione comunale dovranno tenere conto, come indicato dal bando, delle normative urbanistiche vigenti per il tipo di edificio e dei vincoli derivanti dal preciso lascito sancito dalla Deputazione che ha gestito nel tempo la Fondazione, creata nel 1852, verso scopi di natura...

lunedì, 27 agosto 2018, 16:44

Badia Pozzeveri, località Tazzera (zona Padule, non lato paese ma oltre l'autostrada), e via Torino, in prossimità dell'edificio abbandonato e coinvolto in una procedura fallimentare dal 2009. Sono queste le zone in cui si sono sviluppati due nuovi incendi questo pomeriggio.

lunedì, 27 agosto 2018, 13:25

E' scoppiato poco dopo le 12 dove una volta c'era la Novo Gas e adesso si trova una serie di appartamenti mai terminati. E' il terzo in 14 giorni. Il primo il 13 agosto. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Altopascio

lunedì, 27 agosto 2018, 10:45

Un dj professionista come maestro, la musica che abbatte ogni barriera e tanta voglia di pensare al futuro. Ecco gli elementi che hanno decretato il successo del "Laboratorio di Djing", un corso ideato e promosso, attraverso lo Sprar, da Odissea, la cooperativa sociale del gruppo Co&So, che dal 2007 si...