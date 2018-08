Villa Basilica ammesso al finanziamento per l'edilizia scolastica: progetto da oltre 1 milione di euro

Altri articoli in Piana

lunedì, 6 agosto 2018, 15:17

Prosegue ad Altopascio, in piazza Ospitalieri, la magia del cinema all'aperto con Arena Puccini, manifestazione giunta alla sua seconda edizione organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il cinema-teatro "G. Puccini"

lunedì, 6 agosto 2018, 14:37

Una voragine nella strada a cielo aperto, nel piano centro di Capannori. La buca si è aperta oggi in via Carlo Piaggia, davanti alla chiesa. Sul posto sono intervenuti i tecnici del comune e la municipale che ha chiuso la strada

lunedì, 6 agosto 2018, 14:34

Il comune di Lucca, in qualità di capofila della conferenza zonale della piana di Lucca, ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti del terzo settore da inserire in un elenco da cui attingere per realizzare attività di formazione, tutoraggio, laboratori e progetti di promozione della qualità del sistema educativo...

lunedì, 6 agosto 2018, 11:43

Il primo appuntamento in programma è alle ore 21 nella chiesa di San Ginese con 'I concerti di J.S.Bach' che saranno eseguiti da Francigena Ensemble in collaborazione con Cugnon Project nell'ambito del Francigena International Arts Festival

domenica, 5 agosto 2018, 20:50

Un percorso che continua e che si avvicina, di un pezzetto, al calcio dei professionisti. Si può infatti sintetizzare così la crescita che numerosi ragazzi amaranto, che fino alla scorsa stagione indossavano la casacca del Tau, stanno intraprendendo in giro per la Toscana e per l'Italia, forti proprio della qualità...

sabato, 4 agosto 2018, 20:46

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech: Come previsto, Playtech ha completato l’acquisto di Snaitech attraverso l’operazione pubblica di acquisto ed esce dalla borsa italiana. A questo punto Snaitech entra in una dimensione internazionale all’interno di una società presente in molte parti del mondo ed in assenza di un minimo...