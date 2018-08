Villa Torrigiani a Camigliano è il parco più bello d'Italia

Altri articoli in Piana

mercoledì, 1 agosto 2018, 15:31

Il coordinatore nazionale Fiom per il gruppo Snaitech Massimo Braccini comunica di aver richiesto un incontro al Ministro Di Maio ed un suo interessamento riguardo l’azienda Snaitech, leader nel settore del gioco, con sedi in Italia a Roma, Porcari e Milano, con circa 650 dipendenti complessivi e migliaia di agenzie...

mercoledì, 1 agosto 2018, 14:38

Fornire a giovani, neolaureati e potenziali nuovi imprenditori un orientamento per lo sviluppo delle idee d’avvio di impresa, informazioni sui servizi di incubazione e di laboratorio, nonché un supporto per la predisposizione del business plan. È questo lo scopo dello Sportello delle idee che a breve, nel mese di agosto,...

mercoledì, 1 agosto 2018, 12:56

Sarà Legambiente Capannori e Piana di Lucca a gestire sino al 31 ottobre 2018 il servizio di bike sharing per conto del comune di Porcari. Lo stabilisce la convenzione siglata il 27 luglio scorso tra l’associazione e l'amministrazione comunale

mercoledì, 1 agosto 2018, 11:32

I ragazzi che fanno parte del progetto 'Aeliante' che dal dal 6 al 10 agosto parteciperanno al campionato mondiale di volo libero a Pazardzhil in Bulgaria e dal 26 al 29 agosto al Campionato europeo di volo libero in Slovacchia sono stati ricevuti questa mattina in comune dall'assessore alla scuola...

martedì, 31 luglio 2018, 21:52

Nonostante il completamento dei lavori alla scuola media “Enrico Pea”, e la chiusura in pareggio del bilancio comunale, non si placano le polemiche tra maggioranza ed opposizione a Porcari. Il consiglio ha visto la minoranza, guidata da Riccardo Giovannoni, mantenere un atteggiamento critico verso l'attuale giunta

martedì, 31 luglio 2018, 18:02

Allo scopo di massimizzare questo obiettivo di sicurezza collettiva il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi invita e prega con la massima cortesia la cittadinanza di segnare in rubrica e fare buon uso dei seguenti numeri telefonici