100 mila euro per 11 nuovi monitor nelle stazioni

venerdì, 14 settembre 2018, 15:18

Si chiama Melania Bellinelli, la karateka quindicenne, già cintura nera, premiata dall'amministrazione comunale di Montecarlo per i successi conseguito nell'attività sportiva . Residente in località Gossi, nel comune di Montecarlo, Melania frequenta il liceo scientifico sportivo iti E. Fermi di Lucca

venerdì, 14 settembre 2018, 10:10

Il direttivo comunale di Fratelli d'Italia di Capannori denuncia le condizioni in cui versa il vecchio cimitero di Marlia e chiama in causa l'amministrazione comunale

venerdì, 14 settembre 2018, 08:51

Gli agenti della polizia municipale di Montecarlo, guidati da comandante Fabio Scollo, a seguito di una segnalazione, hanno rinvenuto in un terreno di Montecarlo, messe a dimora, quattro piante di marijuana dell'altezza di circa 60 centimetri nel pieno della fioritura

giovedì, 13 settembre 2018, 14:31

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e dal 17 settembre gli studenti del comune di Porcari faranno ritorno in classe. Importanti novità sono previste nell'ambito del servizio mensa

giovedì, 13 settembre 2018, 13:36

Realizzato dall’amministrazione comunale nell’area verde situate sul retro del comune, lo sgambatoio per gli amici a quattro zampe è ampio 600 metri quadrati, chiuso da una rete di recinzione alta circa due metri, ed al suo interno è dotato di panchine, di una fontana che funge anche da abbeveratoio e...

giovedì, 13 settembre 2018, 12:56

C'è tempo fino al prossimo 28 settembre per partecipare al bando 2018 del servizio civile universale promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (CNV). I posti disponibili a Capannori nelle scuole e nelle biblioteche sono complessivamente 29 grazie a progetti promossi dal comune di Capannori in collaborazione con gli istituti...