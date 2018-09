Piana : capannori



200 mila euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo di aree verdi, parchi pubblici e giardini delle scuole

venerdì, 28 settembre 2018, 15:09

L'amministrazione Menesini stanzia complessivi 200 mila euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale presente in numerosi parchi, aree verdi pubbliche, parcheggi e lungo le banchine della viabilità pubblica (100 mila euro) e per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo delle aree verdi di pertinenza di molte scuole del territorio (100 mila euro) e per la piantumazione di 40 nuove alberature.

Gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza delle alberature presenti per garantire un adeguato livello di sicurezza e di decoro.

In particolare sono previsti lavori di potatura di alleggerimento, eventuali abbattimenti in caso di alberi ritenuti potenzialmente pericolosi con contestuale messa a dimora di alberi più adatti all'ambiente locale ed eventuali espianti di ceppaie. I lavori prenderanno il via entro la fine dell'anno.

“Si tratta di interventi importanti che andranno a mettere in sicurezza una parte consistente del patrimonio arboreo comunale e che riguarderanno un numero piuttosto alto di alberature sia per quanto riguarda le aree verdi e i parchi pubblici che i giardini delle scuole - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni-. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ma anche aumentare il decoro e rendere queste aree, in particolare per quanto riguarda le scuole più decorose e meglio usufruibili”.

I parchi e le aree verdipubbliche che saranno interessati di lavoro sono in tutto 46 e sono dislocati nelle varie frazioni del territorio: Lammari: parco 'Ilio Micheloni', parco giochi in via delle Ville, area verde parcheggio via Lombarda, area verde parcheggio via dei Pieretti; Matraia: parco giochi alle Colonne; Marlia: parco gioco via dei Biccelli, area verde attrezzata mercato di Marlia, area verde in via Carlo Del Prete, area verde in via della Rimembranza, area verde parcheggio via Paolinelli; Segromigno in Monte: parco giochi alla chiesa, parco giochi in piazza Lazzareschi, area verde delle cooperative in via Nuova; Segromigno inPiano: parco giochi parcheggio in via dei Bocchi, parco giochi 'M.Fanini', area verde attrezzata via Don Emilio Angeli; San Colombano: parco giochi in via delle Ville, area esterna alla scuola primaria; Lappato: area verde parcheggio via Pesciatina; Capannori centro: area verde via Don Aldo Mei, parco giochi in via Don Aldo Mei, parco giochi museo “Athena”, parco pubblico di Capannori, area verde via Carlo Piaggia; area verde via della piscina; Lunata: parco giochi cooperative in via Martiri Lunatesi, area verde attrezzata zona ufficio postale, area verde attrezzata via Pesciatina, area verde lottizzazione Berti; Paganico: area verde al cimitero a Paganico; Tassignano: area verde ex scuola di Tassignano, Santa Margherita: area verde esterna cimitero; Carraia: area verde parcheggio via di Carraia; Guamo: parco giochi alla chiesa, aree verdi Peep; Castelvecchio di Compito: parco giochi in via di Castelvecchio; area verde attrezzata alla fontana del Rovai; Ruota: parco giochi; San Ginese di Compito: area verde attrezzata 'Ai Lecci'; Vorno: area verde attrezzata Ostello di Vorno, area verde parcheggio di Vorno; Colle di Compito: parco della Rimembranza; Coselli: area verde attrezzata in via di Coselli; Pieve San Paolo: area esterna al cimitero, area verde davanti alla scuola di Pieve San Paolo; Sant'Andrea di Compito: area esterna al cimitero.

Gli interventi riguarderanno anche strade comunali e parcheggi pubblici presenti in varie aree del territorio comunale.

Le aree di pertinenza delle scuole comunali interessate dagli interventi sono complessivamente 31: Marlia: scuola infanzia, scuola primaria; Lammari: scuola infanzia e primaria, scuola secondaria di primo grado; San Colombano: scuola primaria; Segromigno in Monte: scuola primaria in via di Piaggiori; Segromigno in Piano: scuola primaria; Camigliano:scuola secondaria di primo grado e primaria, scuola infanzia; Borgonuovo: scuola infanzia; Gragnano: scuola primaria; Lappato: scuola infanzia; Lunata: scuola primaria; Capannnori centro: scuola infanzia e nido Il Grillo parlante, scuola secondaria di primo grado, liceo scientifico, scuola infanzia e scuola primaria; Colognora di Compito: scuola infanzia; Carraia: scuola infanzia; Toringo: nido in via di Carraia; Pieve San Paolo: scuola primaria; Massa Macinaia: scuola primaria; San Ginese di Compito: scuola primaria; Colle di Compito: scuola primaria; Guamo: scuola primaria; Badiadi Cantignano: scuola dell’infanzia; San Leonardo in Treponzio: scuola dell’infanzia, scuola secondaria di primo grado; Castelvecchio di Compito: infanzia.

Capannori, 28 settembre 2018