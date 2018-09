Piana : capannori



“50&Più Università” si consolida a Capannori con molte novità

martedì, 11 settembre 2018, 14:45

di giulia del chiaro

Dopo la sperimentazione di inizio anno con tre corsi, ed il successo da questi ottenuto, il comune di Capannori rinnova la sua adesione al progetto 50&Più Università che partirà ad ottobre, con un programma, per l’anno accademico 2018-19, ricco di nuovi corsi e proposte, rivolti agli over 50, ed un polo didattico ampliato.

Saranno 12 i corsi che, da ottobre, partiranno nelle diverse sedi del territorio comunale con quattro percorsi completamente nuovi: corso di scienze, di igiene alimentare, di smartphone e di social networks.

A presentare il programma delle attività previste per i prossimi mesi erano presenti, questa mattina nella sede comunale di Capannori, l’assessore alla scuola, Francesco Cecchetti, la consigliera comunale, Silvana Pisani, il presidente dell’associazione 50&Più della provincia di Lucca e vicepresidente nazionale della stessa associazione, Antonio Fanucchi, la coordinatrice di 50&Più Università, Rosa conte ed il docente di storia dell’arte, Daniele Micheli.

“Lo scorso anno il comune di Capannori ha scommesso su quest’iniziativa senza sapere quale sarebbe stata la risposta dei cittadini – ha aperto la presentazione del nuovo anno accademico Cecchetti – ma l’ampia partecipazione, con circa quattrocento iscritti, ha reso indispensabile, per l’amministrazione comunale, portare avanti il progetto per fare della scuola un luogo aperto a tutta la cittadinanza e a tutte le età oltre a consentire, ai meno giovani, di recuperare sogni abbandonati in gioventù per le più svariate vicissitudini della vita”.

La consigliera Pisani ha fatto poi notare come sia stata proprio la grande partecipazione, ottenuta nei tre corsi di prova avviati a febbraio, a consolidare la collaborazione tra comune e 50&Più Università conducendo ad un ampliamento degli spazi didattici che avranno sempre come sede centrale la scuola secondaria di primo grado “Carlo Piaggia”, ma vedranno anche l’utilizzo della parrocchia di Capannori e della sede dei donatori di sangue “Fratres” di Lunata.

“Fondamentale la capacità socializzante del progetto che spesso assume un ruolo fondamentale per persone sole, rimaste vedove ecc.” ha sottolineato Rosa Conte. Infatti questo percorso riveste una funzione indispensabile, non solo dal punto di vista culturale, con tutti benefici che l’esercizio mentale comporta, contribuendo anche a contrastare demenze senili ed alzheimer, ma anche sul piano dell’aggregazione creando gruppi coltivati anche al di fuori di corsi e laboratori. Fanucchi ha precisato, infatti, come il ramo culturale sia uno dei satelliti tematici fondamentali dell’associazione 50&più che in 50&Più Università è in grado di trovare la sua attuazione pratica.

L’apertura dell’anno accademico è prevista per ottobre con tre corsi, per ciascuno dei quali ogni lezione avrà una durata media di un’ora e mezzo: dall’11 ottobre un corso di cucina presso la sede dei donatori di sangue Fratres di Lunata, dal 23 il laboratorio di scrittura autobiografica, alle 15, nella sede di lunata di 50&Più ed il 24 ottobre i corsi di inglese di primo e secondo livello, rispettivamente alle 15.30 ed alle 17, presso la scuola Carlo Piaggia. Dal 7 novembre, alle 16, verrà attivato il laboratorio teatrale nella sala parrocchiale di Capannori. Ad inaugurare il 2019 saranno, l’8 gennaio, il corso di scienze, dalle 16, ed il 10 gennaio, il corso di samrtphone, dalle 17, entrambi alla scuola Carlo Piaggia. Il programma di febbraio vedrà il corso di storia dell’arte, a partire dal 5 febbraio alle 15.30, il corso di igiene alimentare, dal 19 febbraio alle 17 ed il corso di social networks, dal 28 febbraio alle 15.30, tutti alla scuola Carlo Piaggia.

Il programma sarà presentato giovedì 4 ottobre, alle 16, presso la sala Tobino di Palazzo Ducale.

Tutti gli interessati potranno, inoltre, avere maggiori informazioni ed iscriversi, ai diversi percorsi di studio, scrivendo a info@50epiu-unilucca.it, contattando la segreteria al 3479395531 o chiamando il numero della sede Confcommercio e 50&Più di Lunata (via della madonnina 33/b), 0583429961, tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 12.