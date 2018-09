Piana



A.A.A.A Cercasi mongolfiera disperatamente

sabato, 8 settembre 2018, 15:58

Che fine ha fatto la mongolfiera rossa con la scritta Capannori, acquistata e “mantenuta” dal comune di Capannori a suon di decine di migliaia di euro? E’ quello che si sono chiesti i consiglieri di opposizione Martinelli e Celli di Alternativa Civica, che sono andati oltre rivelando dalle ricerche che hanno fatto, il perché di questa misteriosa sparizione.

“In questi giorni si librano nel cielo decine di mongolfiere che girovagano sopra le nostre teste – scrivono in una nota Celli e Martinelli - per celebrare la famigerata “festa dell'aria”, iniziativa che tra l’altro, negli ultimi giorni, a registrato quattro rovinose cadute di altrettanti aerostati, ci auguriamo senza danni alle cose ma soprattutto alle persone. Dopo un’attenta osservazione, fino ad oggi, non siamo riusciti a vedere la “mega-mongolfiera” a suo tempo acquistata dal Comune di Capannori e osannata come l’<Alfiere del turismo capannorese> perché, si diceva allora, che la “mongolfiera della solidarietà (????) avrebbe dovuto solcare i cieli d'Europa e far conoscere il nome di Capannori ovunque”

Quindi indicano il link di youtube dove l’allora sindaco Del Ghingaro l’importanza di questa mongolfiera:

https://www.youtube.com/watch?v=71QHGKVhmLQ

Quindi rivelano il perché, secondo quanto appreso, la rossa mongolfiera sia scomparsa.

“Nei giorni delle mongolfiere sull’aeroporto fallito di Tassignano, quella rossa con l’enorme stemma <CAPANNORI> non si vede. Ci siamo chiesti: sarà altrove a compiere la sua opera di propaganda turistica? Oppure, come da “voci di sentina” è stata bocciata all’ultima periodica revisione e quindi è stata interdetta al volo?

“Se fosse vera quest'ultima ipotesi – proseguono - bisognerebbe chiedersi se c'è qualche responsabilità nella gestione dell'aeromobile o se qualcuno non ha eseguito la necessaria manutenzione. Come mai? Se così veramente fosse, il Sindaco e l'Amministrazione hanno preso qualche provvedimento in tal senso? Come mai non è stato informato correttamente il Consiglio Comunale e soprattutto i cittadini di quanto avvenuto, anche se ormai sappiamo perfettamente che questo è lo stile Menesini: tacere, ignorare e far finta di niente. Il fatto però che tutto taccia, come purtroppo succede quando si vuole nascondere situazioni negative, ci induce a pensare male. Grandi proclami sulla stampa e sui network, decine di selfie sui social, quando si muove un filo d'aria nel nostro Comune, ma assordanti silenzi quando qualcosa non va, va storto o risulta un grande bluff”.

Quindi l’affondo di Alternativa Civica

“Comunque, se le informazioni in nostro possesso risultano essere realtà ed i dubbi sono sempre meno, vi è anche un danno economico importante per le casse del comune, che poi sono le tasche di tutti i cittadini. Danno del quale, qualcuno dovrà rispondere! E’ evidente che questa, ha sempre più l’aspetto di una politica poco seria e soprattutto poco rispettosa della popolazione”.

La parola ora all’amministrazione comunale, che dovrà dare comprensibilmente, le necessarie spiegazioni.