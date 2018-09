Piana : capannori



A Camigliano il parco più bello d’Italia

sabato, 22 settembre 2018, 13:20

di giulia del chiaro

È il parco di Villa Torrigiani a Camigliano ad aggiudicarsi, in base a diversi parametri quali interesse storico-artistico, stato di conservazione, accessibilità, valore scenico e promozione turistica, il titolo di parco più bello d’Italia, per la 16^ edizione del concorso nazionale “Il Parco Più Bello d’Italia”, con una premiazione avvenuta questa mattina nel giardino posteriore della villa.

“Ancora una volta il sistema delle ville storiche lucchesi viene premiato – ha detto onorato per questo riconoscimento il sindaco di Capannori Luca Menesini - riconoscendogli il valore che merita e contribuendo, al tempo stesso, a valorizzarlo ulteriormente”. Villa Torrigiani, infatti, ha primeggiato, nella categoria parchi privati della 16^ edizione del concorso nazionale, tra più di mille parchi e giardini iscritti al network dei parchi più belli d’Italia e presenti nella guida online ilparcopiùbello.it, affiancata dall’altra vincitrice veneta per la categoria parchi pubblici, Villa Revendin Bolasco.

“Una piccola Versailles - ha definito la vincitrice il presidente della giuria, Vincenzo Cazzato, e ha proseguito – la scelta dei vincitori ogni anno mette a dura prova il compito dei sei componenti della giuria, composta da esperti e predisposta alla valutazione dei diversi parametri previsti dal regolamento del concorso, ma su Villa Torrigiani il giudizio è stato unanime”. Il premio nazionale di parchi e giardini nasce sedici anni fa, su iniziativa dell’architetto trevisano Leandro Mastria, con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del ministero dell’ambiente e dell’UNESCO, ponendosi come obiettivo quello di valorizzare il verde, nelle sue forme più eccelse, e stimolare una crescita di interesse verso l’inestimabile patrimonio di parchi e giardini della penisola.

Tra le motivazioni della giuria si legge: “Villa Torrigiani costituisce un’importante presenza all’interno del sistema delle ville della lucchesia in una posizione splendida, ai piedi delle colline e inquadrata in un armonioso paesaggio. Un maestoso viale di cipressi secolari lungo settecento metri introduce alla residenza […] il parco si caratterizza per le sue articolate stratificazioni: il prezioso giardino barocco si articola secondo un asse comprendente fontane ed il giardino di flora è in ottimo stato di conservazione”.

Orgogliosi di questo premio i proprietari di Villa Torrigiani: Fabio Colonna, che ha ereditato l’edificio ed il parco annesso dalla madre che era, appunto, una Torrigiani, e la moglie Vittoria Colonna, presidente dell’associazione di ville e palazzi lucchesi. Colonna, che insieme a tutto il resto della famiglia cura e conserva il prestigio del luogo da anni, ha ripercorso la storia di cui la villa è stata teatro dal palazzo rinascimentale con il giardino ad orto dei Marchesi Bonvisi, alla trasformazione del palazzo e del giardino per il Marchese Nicolao Santini, fino alle modifiche, come il viale dei cipressi che conduce all’abitazione e l’introduzione di camelie e varie specie botaniche, introdotte da Vittoria Santini Torrigiani nel 19° secolo.

A chiudere la premiazione l’intervento dell’ospite Vittorio Sgarbi che non ha mancato, con fare ironico e a tratti contestatore, di illustrare tutto il suo disappunto circa “l’imbruttimento del mondo” dovuto alla scomparsa di un’architettura veramente degna per far spazio all’incubo futurista della velocità delle costruzioni a scapito della loro bellezza e dignità artistico-culturale. “Oggi sono qui non solo per amicizia con la famiglia Colonna – ha sottolineato - ma anche per onorare questo luogo che conserva una resistenza a quest’Italia violentata”. L’ospite ha concluso la premiazione con un appunto circa la necessità di un impegno statale nella conservazione ed il mantenimento di ville e palazzi storici: “è fondamentale che lo stato sia la coscienza del bene – ha proseguito infatti – supportando quei privati che, con consapevolezza ed abnegazione, conservano un bene che abitano, ma che fa comunque parte del patrimonio storico e artistico-culturale collettivo.”