Acque spa: "Su maleodoranze respingiamo ogni accusa"

Altri articoli in Piana

sabato, 8 settembre 2018, 10:46

Ieri pomeriggio l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti insieme al presidente dell'associazione Cesare Del Pellegrino, alla presenza degli atleti di karate , ha compiuto un sopralluogo alla palestra per verificare l'intervento realizzato

venerdì, 7 settembre 2018, 16:32

Il fine settimana più importante della manifestazione dedicata al mondo del volo. In cielo palloni aerostatici, alianti e paramotori

venerdì, 7 settembre 2018, 15:15

Un vero e proprio villaggio dedicato alle associazioni di protezione civile di Capannori. Sarà allestito domani, sabato 8, e dopodomani, domenica 9, alla Festa dell'Aria all'aeroporto di Capannori

venerdì, 7 settembre 2018, 13:07

Il cooking show itinerante prevede altre due sfide ed una finalissima in programma il 13 ottobre alla Tenuta Spadaro di Gragnano

venerdì, 7 settembre 2018, 11:59

Saranno Livorno – Pistoiese e Fiorentina - Tau le due semifinali del 24esimo Trofeo Memorial Antonio Cordischi, in programma lunedì 10 e martedì 11 settembre. Questo l’esito dei quarti di finale che si sono disputati ieri, giovedì 6 settembre, allo stadio di Altopascio

venerdì, 7 settembre 2018, 10:53

Si svolgerà in campo neutro, domani alle 21, il debutto stagionale del Bama Altopascio in Coppa Toscana. I ragazzi di coach Novelli affronteranno il Cmc Carrara (C SIlver), non in terra marmifera per indisponibilità palasport ma alla Palestra Tommasi di Pietrasanta